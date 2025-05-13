Do姐赴英國訪問湯告魯斯 直擊《職業特工隊：最終清算》倫敦首映

全球期待的《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）上映在即，主角湯告魯斯（Tom Cruise） 近日已開始世界宣傳之旅。貴為《職業特工隊》系列靈魂人物，湯告魯斯與四度為系列掌舵的編劇及導演基斯杜化麥哥利（Christopher McQuarrie），率領劇組一眾成員，繼前赴東京、首爾、康城出席當地首映禮後，下一站飛抵倫敦宣傳。

成鄭裕玲 IG 追蹤第四人

「Do姐」鄭裕玲今次榮獲特別安排，代表香港親身飛往倫敦專訪湯告魯斯，為其主持私人氣網上訪談頻道The Do Show進行面對面獨家訪問。訪問片段稍後將於The Do Show播出，一直承認喜歡工作兼追星的Do姐，可與荷李活超級偶像湯告魯斯近距離接觸，完成訪問工作之後，當然要把握「自肥」機會，同「靚佬湯」多影幾張合照！雖然身為網紅，亦經常透過IG分享與各地歌手、演員以至世界巨星訪問時的點滴，但眾所周知，Do姐的IG一向嚴謹選擇她要追蹤的對象！Do姐的IG帳號由開設至今，一直只追蹤姜濤、王嘉爾、任時元三人，而今次暢快順利的訪談會面後，湯告魯斯立即得到Do姐的「認可」，不但獲她在IG分享兩人的合照，更被列為第四位追蹤對象！