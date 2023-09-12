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娛樂
2023-09-12 15:15:18

Do姐鄭裕玲黑雨中煲劇過生日 化身阿德爾旅遊大使參觀《魔雪奇緣》主題園區(有片)

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Do姐鄭裕玲黑雨中煲劇過生日 化身阿德爾旅遊大使參觀《魔雪奇緣》主題園區

Do姐鄭裕玲黑雨中煲劇過生日 化身阿德爾旅遊大使參觀《魔雪奇緣》主題園區

鄭裕玲（Do姐）今日於迪士尼樂園出席活動，以香港區阿德爾旅遊大使身份，在《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界11月20日開幕前，率先介紹魔雪奇緣世界中阿德爾王國的所見所聞。

Do姐今日接受傳媒訪問時表示，很開心能與《魔雪奇緣》真人公主Elsa和Anna見面，剛於上周六(9日)過生日的Do姐表示，希望繼續開開心心，包括保持少女心，以及大家都身體健康。被問到如何過生日時，她就表示生日前夕遇上黑雨，正日天氣亦麻麻，她笑言，心目中也有幾套劇要追，留在家中煲劇。她表已過了開派對、出街食飯，但現已進入了人生的另一階段，生日寧願做自己喜歡的事。

鄭裕玲今日於迪士尼樂園出席活動。 (林俊源攝) 鄭裕玲今日於迪士尼樂園出席活動。 (林俊源攝) Do姐很開心能與《魔雪奇緣》真人公主Elsa和Anna見面。(林俊源攝) Do姐很開心能與《魔雪奇緣》真人公主Elsa和Anna見面。(林俊源攝) 剛過生日的Do姐希望繼續開開心心，包括保持少女心。 在《魔雪奇緣》主題園區開幕前，鄭裕玲出甫迪士尼樂園活動。 (林俊源攝) 《魔雪奇緣》主題園區，魔雪奇緣世界11月20日開幕。(林俊源攝) 《魔雪奇緣》主題園區，魔雪奇緣世界11月20日開幕。(林俊源攝) 《魔雪奇緣》主題園區，魔雪奇緣世界11月20日開幕。(林俊源攝) 《魔雪奇緣》主題園區，魔雪奇緣世界11月20日開幕。(林俊源攝) 《魔雪奇緣》主題園區，魔雪奇緣世界11月20日開幕。(林俊源攝) 《魔雪奇緣》主題園區，魔雪奇緣世界11月20日開幕。(林俊源攝)

鄭裕玲（Do姐）今日於迪士尼樂園出席活動，以香港區阿德爾旅遊大使身份，在《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界11月20日開幕前，率先介紹魔雪奇緣世界中阿德爾王國的所見所聞。

Do姐今日接受傳媒訪問時表示，很開心能與《魔雪奇緣》真人公主Elsa和Anna見面，剛於上周六(9日)過生日的Do姐表示，希望繼續開開心心，包括保持少女心，以及大家都身體健康。被問到如何過生日時，她就表示生日前夕遇上黑雨，正日天氣亦麻麻，她笑言，心目中也有幾套劇要追，留在家中煲劇。她表已過了開派對、出街食飯，但現已進入了人生的另一階段，生日寧願做自己喜歡的事。

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