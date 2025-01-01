DPR IAN勸喻藝術者要保持初心 不要害怕與眾不同

DPR IAN跟歌迷分享這兩年他的心路歷程。

DPR《The Dream Reborn World Tour 2024 》於去年12月來港演出，當日演出更有不少DREAMers為霸到頭位最佳位置，於早上十點已經入場等侯，一直等到晚上七點開騷見偶像，非常有心。演唱會由 DPR ARTIC打頭炮，繼而 DPR CREAM 出場， DPR IAN壓軸，DPR ARTIC及 DPR CREAM 都表示，很少在戶外場地演出，覺得非常舒服，DPR CREAM更是說自己非常喜歡香港，一定會再來。 DPR IAN更把The Green(沒有面貌的綠幕人)帶來香港跟他共舞，同時亦有把新歌《I Am Nobody 》帶到香港，這首歌是在他 2024 年的《THE DREAM REBORN WORLD TOUR》中於巴黎首次表演，歌曲探討了身份和自我認知的主題，反映了 DPR IAN 對自身認同的掙扎。

在Talking位時，DPR IAN跟歌迷分享這兩年他的心路歷程，他說，「時間過得飛快，我們到世界各地不停巡演，有時有種醒來不知身在何處的感覺，你們有沒有這種感覺？我很懷念舞台上每一刻的寶貴時光，我總是想要取得一些成就，並且總是必須為下一步做好準備，但你知道我工作太忙，感覺上我很多事都忘記了，很多時候當我試著回想起來，我什至答不上來，我只是記得自己不停努力工作及飛行。你們記得我嗎？我當然也記得你們，那些標誌著你們得回憶，什至在夢中也會出現。」然後他終於想到了什麼，用廣東話說，「我愛你？愛你！哈哈！這代表著你們！」讓歌迷開心尖叫。

DPR IAN分享作為獨立術藝創作者心路。