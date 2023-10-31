Drake公開加冕實力唱將Yebba預告未來一起走花路

美國實力派騷靈唱作歌手Yebba，歌聲撼動人心，演唱實力深受行內巨星青睞。她先後參與Chance the Rapper、Mark Ronson等資名製作人的專輯，2021年又為嘻哈天王Drake的專輯《Certified Lover Boy》獻聲，兩人合作的歌曲《Yebba's Heartbreak》在Spotify點擊率達2.4億，是Yebba至今最火熱的代表作。

Drake新專輯《For All The Dogs》中，找來Yebba為歌曲《Polar Opposites》獻唱和聲，她溫潤細膩又富有穿透力的嗓音，為這首歌注入無限魅力。Drake對Yebba的演出十分喜愛，之後在Instagram限時動態發文稱讚，「@YebbaSmith請妳延續《Polar Opposites》的結尾部分，這不是請求，而是需求。」Yebba當下欣然應允，並回覆：「既然Drake都這麼說了，我必須把整首歌做出來。」

取樣曲尾發展成新歌

Yebba在上個周末發表新單曲《Waterfall (I Adore You)》，巧妙採樣《Polar Opposites》的outro，融入細膩柔美旋律，還有她的歌聲。歌詞中還加入「Baby， I adore you」隱喻與Drake的合作關係。這首舒緩優雅的抒情R&B作，富有Yebba作品標誌性的騷靈唱腔，延續她首張專輯《Dawn》成功之後的良好勢頭，讓歌迷驚喜連連。

Yebba堪稱當下最被低估的騷靈女聲，實力深厚卻尚未大紅大紫，這次獲得Drake高度肯定和加持，預示她音樂事業即將起飛，未來必將大放異彩，成為騷靈樂壇新星。兩人合作無間的音樂故事，持續吸引樂迷關注。