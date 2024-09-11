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娛樂
2024-09-11 18:01:13

Drake 338首歌打入Hot 100榜稱冠Billboard Taylor Swift排第二 264首歌入榜

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Drake 338首歌打入Hot 100榜稱冠Billboard Taylor Swift排第二 264首歌入榜

Drake 338首歌打入Hot 100榜稱冠Billboard Taylor Swift排第二 264首歌入榜

加拿大說唱歌手Drake，成為Billboard成立129年來，最多歌曲打入Hot 100排行榜的藝人，共338首，比排第Taylor Swift(264)多出74首。擁有眾多專輯和歌曲的Drake，本周就有《No Face》和《Circadian Rhythm》兩曲首次於Hot 100榜亮相，分別排名第6069位，成為他第337338首打入該榜的歌曲。

每個星期列出新榜單的Billboard Hot 100，是全球音樂的流行指榜，每位音樂人都渴望自己的歌曲能夠來打入該榜。而Drake出道至今共338首歌曲入選該榜，成為音樂人之最。排第264歌入榜的Taylor Swift、音樂劇Glee(歡樂合唱團)就有207歌排第、排第四200首歌的Mirae，和排第5五186首歌入榜的 Lil Wayne

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Drake有338首歌，打入Billboard Hot 100榜，成為眾藝人之冠。 帶Drake出身的Lil Wayne(圖右)，有186首歌入榜排第五。 排第二的Taylor Swift，有264歌打入Hot 100榜。

Billboard2007新增Hot 100榜，將網上串流數據的點擊率計入榜內，當中包括SpotifyYouTube等平台，由於Drake的人氣和Billboard評分的變化時間重合，所以他的歌曲很多時都能同時登上Hot 100榜。

Billboard的新評分方法，除了Drake外，Taylor SwiftMorgan WallenBad Bunny 等藝人，亦獲得同樣好處。像20233月，Morgan Wallen就創下一周內36首歌曲進入 Billboard Hot 100的歷史紀錄；而Drake20187月，就有27首歌上榜。

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