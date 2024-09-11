Drake 338首歌打入Hot 100榜稱冠Billboard Taylor Swift排第二 264首歌入榜

加拿大說唱歌手Drake，成為Billboard成立129年來，最多歌曲打入Hot 100排行榜的藝人，共338首，比排第二的Taylor Swift(264首)多出74首。擁有眾多專輯和歌曲的Drake，本周就有《No Face》和《Circadian Rhythm》兩曲首次於Hot 100榜亮相，分別排名第60和69位，成為他第337和338首打入該榜的歌曲。

每個星期列出新榜單的Billboard Hot 100，是全球音樂的流行指榜，每位音樂人都渴望自己的歌曲能夠來打入該榜。而Drake出道至今共338首歌曲入選該榜，成為音樂人之最。排第二是264歌入榜的Taylor Swift、音樂劇Glee(歡樂合唱團)就有207歌排第三、排第四是200首歌的Mirae，和排第5五是186首歌入榜的 Lil Wayne。