DSE今日開考， MIRROR 12子拍片為考生打氣。

DSE文憑試今日（21日）開考，首科應考科目是英國語文科。MIRROR 12子昨晚在社交平台拍片，並為考生打氣，祝各位考試順順利利。 Alton、 AK為DSE考生打氣 王智德（Alton）：「記住唔好畀太大壓力自己，記住最緊要過程盡力就得，我哋MIRROR同你打氣，加油﹗」 江𤒹生（AK）：「DSE呢方面我冇乜經驗，所以我就唔可以畀你哋太多意見，但我有經過公開考試，我覺得呢段時間，大家發揮喺學校所學到嘅嘢，準備充足，無論結果係點都唔緊要，條條大路通羅馬，都係會去到你想去嘅地方，堅持自己夢想。」

盧瀚霆、陳瑞輝、陳卓賢、呂爵安、邱傲然、楊樂文為DSE考生打氣 盧瀚霆（Anosn Lo）：「每個人要繼續努力，唔好放棄，即使成績好或壞，一定有前景出路，最緊要搵自己鍾意做嘅事。」呂爵安（Edan）：「希望大家盡自己能力，溫好書﹑畀心機，始終學習同知識都重要，如果唔係周不時會畀知識鞭打，好慘呀，學多啲嘢都係好，擴闊視野同眼界，但盡力而為。」 陳瑞輝（Frankie）：「送畀DSE朋友仔，腦洞大開，旗開得勝。」陳卓賢（Ian）：「各位DSE考生，雖然話唔好太大壓力，但都會好大壓力嘅，但我覺得呢個只係大家漫長人生中，一個Small step﹑一個Small stage，我覺得盡力就好，無愧於心就好。」 邱傲然（Tiger）：「DSE考生，加油。」楊樂文（Lokman）：「各位DSE同學仔，唔需要緊張，只要盡咗力就OK。」