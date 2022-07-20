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娛樂
2022-07-20 16:44:17

DSE放榜｜余香凝成績唔好投身做model 許廷鏗陳卓賢出PO打氣

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余香凝坦言自己A Level成續欠佳，於是投身工作。

余香凝坦言自己A Level成續欠佳，於是投身工作。

今日是DSE放榜，這屆的考生真的不容易，無論如何，人生不只是為了考試。成績好當然高興，未如理想的，也不用灰心，余香凝亦曾因為考出來的成績不太好，一度徬徨無助，但想好方向之後，如今在娛樂圈也有不俗的成績。

余香凝投身模特兒

余香凝表示自己中五會考成績不俗，但中七的成績未如理想，最後決定出來工作，幸好在模特兒的發展不錯，之後為了拍廣告的表現更好，於是去學演戲，因而成為演員。她說︰「只要我哋做好自己認真對待每一件事，自自然然就會行出一條路……你哋已經做好咗自己，以後人生嘅路好長，好多可能性等着你去發掘，好多估唔到又有趣嘅事情會發生。同埋記住永遠都有老師、朋友、屋企人陪住你哋，祝大家前程錦繡！」

許廷鏗私訊安慰

許廷鏗就以「學海無涯」為題，表示有需要的可以幫忙︰「DSE考生專區，這一年文憑試一樣又不一樣，你哋過得怎樣，有冇需要幫忙，不妨留個言嚟，唔留言當你得。」有應屆DSE考生表示成績不好，許廷鏗私下回覆安慰對方。

Ian︰最重要問心無愧

林奕匡、馮允謙、MIRRORStanley、Ian亦都出PO留言為大家打氣，Ian於凌晨2點半在TG群組跟考生粉絲打氣說︰「DSE考生加油，人生永遠不止一條路，最重要問心無愧。」

許廷鏗化身做樹窿。

許廷鏗化身做樹窿。

陳卓賢在TG群組跟大家打氣。

陳卓賢在TG群組跟大家打氣。

Stanley在IG限時動態自拍為DSE考生打氣。

Stanley在IG限時動態自拍為DSE考生打氣。

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