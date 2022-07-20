DSE放榜｜余香凝成績唔好投身做model 許廷鏗陳卓賢出PO打氣

今日是DSE放榜，這屆的考生真的不容易，無論如何，人生不只是為了考試。成績好當然高興，未如理想的，也不用灰心，余香凝亦曾因為考出來的成績不太好，一度徬徨無助，但想好方向之後，如今在娛樂圈也有不俗的成績。

余香凝投身模特兒

余香凝表示自己中五會考成績不俗，但中七的成績未如理想，最後決定出來工作，幸好在模特兒的發展不錯，之後為了拍廣告的表現更好，於是去學演戲，因而成為演員。她說︰「只要我哋做好自己認真對待每一件事，自自然然就會行出一條路……你哋已經做好咗自己，以後人生嘅路好長，好多可能性等着你去發掘，好多估唔到又有趣嘅事情會發生。同埋記住永遠都有老師、朋友、屋企人陪住你哋，祝大家前程錦繡！」