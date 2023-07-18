DSE放榜2023｜炎明熹黃明德等成績 港姐MIRROR邊個最高分？

DSE明天放榜，雖然分數已塵埃落定，但對DSE考生來說，今晚心情一定很忐忑。今屆有應考DSE的藝人有炎明熹、英皇歌手黃明德及港姐6號胡睿涵（Hanna）。
炎明熹在考DSE期間試過要北上開騷，考完英文聆聽即北上，隔日再考數學，當時大家對炎明熹的成績表示關注。她曾表示自己輕鬆面對，並有意升大學主修音樂及時裝設計。由於她曾在訪問表示有留意到廣州的大學，一度傳她會入讀廣州大學紡織服裝學院或星海音樂學院。然而，她早前在訪問中表示最想入讀香港理工大學讀時裝，或考慮報讀演藝學院。
至於黃明德則在IG連日請圈中好友猜測他的分數，他坦言信心一般，最想讀歷史系，若分數不達標，會修讀副學士。
每年大家都會關注藝人成績，以往大家無限loop陳小春、裕美會考0分，E-kids夾埋都唔過5分等等已成歷史，現在同大家溫故知新，了解一下有考DSE的藝人成績。
DSE放榜2023｜港姐篇
有網民留言到近幾屆港姐的學歷頗高，2018年港姐亞軍鄧卓殷考到最佳5科33分，入讀香港大學建築系，入行之後仍繼續讀書，於21年完成港大建築系碩士，如今又是普拉提導師。
DSE放榜2023｜馮盈盈 28分
2016年港姐冠軍馮盈盈是首屆DSE考生，英文、通識及電腦都考獲最佳5科28分，入讀香港大學食品及營養學，近年成功通過CFA（特許金融分析師）Level 1考試，最近修讀與她本科食物及營養學相關的食品管理學碩士課程。
DSE放榜2023｜何依婷 陳曉華 27分
2017年港姐亞軍何依婷也是首屆DSE考生，取得27分入讀香港城市大學商學院的資訊系統學系（環球商業系統管理），在學期間考獲獎學金到美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學當交換生，畢業前於杭州的阿里巴巴總部實習。
2018年港姐冠軍陳曉華於DSE考到最佳5科27分成績，入讀香港中文大學醫學院那打素護理學院，在學期間考到獎學金。
DSE放榜2023｜呂爵安25分
呂爵安在DSE考到最佳5科25分，入讀香港大學工商管理學（資訊系統），但他就表示當年揀錯科，因為中學時沒有讀過資訊及通訊科技課，但當年老師認為IT是未來趨勢，依然聽從對方建議，但讀起來非常吃力，更試過在首個學期不合格，更自言最後能畢業可算是奇蹟。而他的妹妹小如豬去年考到39分成績，入讀港大牙科。
DSE放榜2023｜Anson Lo 23分
Anson Lo盧瀚霆是已知第二位MIRROR成員最高分人士，考到最佳5科23分，入讀香港城市大學工商管理學（商業分析），熱舞跳舞的他立志要做跳舞老師，更退學轉做舞蹈員，之後參加《全民造星》加入MIRROR。
至於Ian一直未有公開其DSE分數，但他大學選讀香港城市大學公共政策與政治系，入學中位數高達30分，而他大學時期更是香港男子成年排球代表隊。
DSE放榜2023｜COLLAR兩成員考獲20分以上
COLLAR的Candy王家晴在DSE考獲24分，以數學和經濟科5*，其餘科目為4的成績，2020年入讀香港城巿大學心理學系，學業事業兩邊走。
Ivy So蘇雅琳在DSE考到最佳5科21分，入讀香港專上學院，再考入香港中文大學護理系，但因為參加《全民造星IV》而中途退學。
DSE放榜2023｜沈殷怡至少有28分
ERROR四子僅得肥仔公開過成績，他於會考獲6分，之後入讀IVE高級文憑，畢業於數碼電視及高級動態影像課程。
ViuTV的沈殷怡本身是學霸一名，但她未有透露過自己的DSE分數，只謂有4科考到5**成績，至少28分，另有指獲最佳六科成績37分。她更考到全額獎學金入讀上海復旦大學法律系，之後再報讀香港中文大學法律系碩士。