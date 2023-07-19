DSE放榜2023｜炎明熹6月獲取錄升大學讀fashion 直入理工超開心

今屆DSE放榜，除了聚焦在有幾多位狀元外，還有三位藝人的DSE成績，黃明德及應屆港姐胡睿涵(Hanna)先後分享其成績後，一直未有消息的炎明熹亦於晚上宣布自己直入理工大學。
炎明熹說︰「想向大家分享一個喜訊,我成功透過《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄,收讀科目為Scheme in Fashion.其實這消息是在六月底已獲悉,不過要在尊重及合適時間才通知大家，多謝關心！我會在學業及歌唱事業繼續努力,希望能得到大家繼續支持！也很感謝母校的鼎力幫助。還有，理工我來了......」
炎明熹將成理工大學生
根據資料顯示，時裝與設計接受錄取的有5人，理大向傳媒稱今年有31位學生經「學校推薦直接錄取計劃」錄取，炎明熹便是其中之一。
教育局自2022/23學年起推行「學校推薦直接錄取計劃」，為在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的中學生，提供機會予他們獲本地大學考慮直接錄取。教育局早前公布，今年共收到來自382間中學的720份有效提名，參與計劃的8間教資會資助大學已面試全數獲推薦學生，並仔細考慮每名學生的特質，在中學文憑試成績公布前，向256人發出直接錄取通知。接受錄取的239名學生，今年9月分別會入讀其選讀的建築、測量與城市規劃、人文學科、商科、計算科學與工程、教育、環境研究、設計、藝術、語文、法律、醫學與健康、音樂、理學、社會科學等學科，涵蓋範疇廣泛。