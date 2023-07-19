DSE放榜2023｜炎明熹6月獲取錄升大學讀fashion 直入理工超開心

今屆DSE放榜，除了聚焦在有幾多位狀元外，還有三位藝人的DSE成績，黃明德及應屆港姐胡睿涵(Hanna)先後分享其成績後，一直未有消息的炎明熹亦於晚上宣布自己直入理工大學。

炎明熹說︰「想向大家分享一個喜訊,我成功透過《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄,收讀科目為Scheme in Fashion.其實這消息是在六月底已獲悉,不過要在尊重及合適時間才通知大家，多謝關心！我會在學業及歌唱事業繼續努力,希望能得到大家繼續支持！也很感謝母校的鼎力幫助。還有，理工我來了......」