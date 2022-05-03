DSE 2022｜試當真開騷玩減價制成經濟科試題 游學修答案唔合格

YouTube頻道「試當真」為慶祝創立一周年，於去年開騷，為了杜絕黃牛，更實行非常新穎的售票方法，「票價全場劃一 每24小時下降」，即由開賣當日的一萬元一張，到最後一日以十元出售。當時「試當真」這種售票方法引來極爭議，更認為是經濟學的實例，沒料到會成為今年DSE經濟科題目。

游學修： 飛錢落返表演者袋

游學修貼出試卷題目，經濟科選擇題第10條寫「在2021年，一個香港的Youtube頻道『試當真Trial & Error』舉行首個現場表演。以下是門票價格的安排。」並附上價格列表，之後問到「上述個案說明了價格的_________作用，因為_________。」

試卷提供四個選擇，分別為：

A.「分配……更多資源可以分配到該表演的製作」；



B.「分配……這安排可以確保門票沽清」；



C.「配給……這些門票售予最高價值的賣家」；



D.「配給……這些門票是以先到先得準則分成」。

根據經濟科的課程內容，「價格功能(Functions of Price )」分為「分配」及「配給」。「分配功能」指「從邊際利益得出需求，從邊際成本得出供應，兩者的相互作用決定價格及資源配置」，「相對價格的轉變與資源調配」；「配給功能」指把現存供應分配予願意付最高價值的用家。

網民普遍選C，而游學修則認為答案是「可以令飛錢落返表演者袋，拍定手都得！」但他相信考評局一定會指他「答案係錯呀！！！！」有網民指「試當真」這種賣飛手法就連科大一些碩士課程也用作例子。