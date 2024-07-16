DSE 2024｜馮盈盈分享JUPAS排位攻略 緊記「除六乘五」調整分數

馮盈盈是首屆DSE考生，她在以過來人身份在社交平台分享其經驗及JUPAS排位攻略，希望助一眾莘莘學子面對DSE的出路。她說︰「我作為DSE的過來人，自然明白這種一試定生死的感覺。相信各位考生都難免會感到緊張。但無論最終成績如何，其實總有很多出路給大家選擇！希望我的放榜經驗和心得分享能幫助各位同學更好地準備明天(17日)放榜及JUPAS改選，並最終選擇到適合自己的學科和院校。祝各位同學放榜一切順利！」

穿著合適衣著應對即場面試 她著同學仔先預測自己的成績，作不同策略。她建議成績比預期差的同學要「知道哪些地方可以即刻『叩門』報讀課程，並準備好所有報讀課程所需的文件，以便前往專上學院『叩門』報讀課程。放榜日穿著合適衣著及保持整潔髮型儀容，以應對即場面試。」 如何 預測收生分數 對於JUPAS的排位建議，她說︰「我是2012年第一屆DSE考生，當年是通識科首次登場。今年DSE 2024取消了通識科，取而代之的是『公民與社會發展科』。與以往的通識科不同，這一科並不以分數計算，只用『達標』與『不達標』來標示成績。所以我參考了一些升學意見，建議各位同學在放榜之後修改JUPAS排位時，可以用『除六乘五』的方法來調整分數，再與去年的收生分數作比較，以獲得更準確的預測。」

