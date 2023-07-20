DSE2023｜炎明熹直入理工全家開心 高晨維揭姑丈曾為Gigi學業苦惱

姑丈曾憂唱歌影響學業

炎明熹因為直入理工關係，不少網民表示羨慕，並笑言她真的體驗了「求學不是求分數」。她的姑丈亦都在社交平台分享喜悅說︰「好開心！好感恩！發夢都笑醒！亞女繼續加油！創出你的新天地！」而她的唱歌老師高晨維亦都開心分享炎明熹入理工的喜悅，並回憶起初見對方的感受︰「幾年前姑丈帶住明熹黎嘅時候，知道明熹音樂有天份，同時亦都擔心將來學業上不知發展如何，覺得能二取其一都是一條出路。今日，事實證明當你足夠優秀，能夠努力將一件事做到最好，而得到廣大的認同，換來的反而是更多的選擇！沒有任何一樣野係唯一的選擇，努力、堅毅就是最佳的選擇。」