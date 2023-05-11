Duncan黃劍濤傳下月離開環球 Jace陳凱詠錄新歌準備轉會

Duncan黃劍濤傳出下月將離開效力16年的環球唱片，內情及其去向惹人關注。

香港環球唱片大中華區董事總經理黃劍濤（Duncan），近日傳出已向公司請辭，有指其任期原本於明年屆滿，並提早在6月離職，內情及其去向令人關注，如無意外，環球唱片將有新任話事人頂上。

Duncan被指步陳凱詠（Jace）後塵，於下月離開效力16年的環球唱片，他在本地唱片業工作近30年，曾在華納、正東、Music Icon擔任重要職位，前年一度傳出曾志偉找Duncan接管星夢唱片，當時Duncan就對傳聞作出否認。