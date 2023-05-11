Duncan黃劍濤傳下月離開環球 Jace陳凱詠錄新歌準備轉會

香港環球唱片大中華區董事總經理黃劍濤（Duncan），近日傳出已向公司請辭，有指其任期原本於明年屆滿，並提早在6月離職，內情及其去向令人關注，如無意外，環球唱片將有新任話事人頂上。
Duncan被指步陳凱詠（Jace）後塵，於下月離開效力16年的環球唱片，他在本地唱片業工作近30年，曾在華納、正東、Music Icon擔任重要職位，前年一度傳出曾志偉找Duncan接管星夢唱片，當時Duncan就對傳聞作出否認。
英皇招兵買馬
Duncan多年來一直是環球揸fit人，近年他與公司經歷不少風風雨雨，先與無綫破冰，再與商台鬧翻，繼而出現旗下歌手逃亡潮，三位不同世代的姐級歌手相繼走人，先有陳慧嫻，再有Gin Lee（李幸倪）及Jace，經慧嫻、Gin Lee先後過檔英皇，原來英皇亦對Jace虎視眈眈，她跟環球合約在本月完約，從美國返港後，Jace已秘密灌錄離開舊東家後首支新歌，據說除了英皇開出超優厚條件外，還有一大集團旗下的新公司亦向她招手，令本來勝算甚高的英皇出現勁敵，Jace最終花落誰家似乎仍有變數。
事實上，英皇上半年力谷Gin Lee取得佳績，加上泳兒的歌唱事業終現起色，故下半年決定再集中火力催谷旗下女聲，望捧出天后接班人，Jace數月來接觸多間公司，英皇更是誠意十足，英皇除了望爭贏Jace之外，最近還簽了《聲夢傳奇2》的女子組合XiX成員劉芷君。