Duran Duran Eminem入選《搖滾名人堂》

2022年《搖滾名人堂》(Rock and Roll Hall of Fame)於今年2月宣布入圍名單，今日正式公布入選的搖滾名人，當中有首度被提名的白人rapper Eminem、八十年代新浪漫Duran Duran、Eurythmics、流行歌手Lionel Richie、singer songwriter Carly Simon、英國metal band Judas Priest、以及鄉謠歌手Dolly Parton、搖滾歌手Pat Benatar等。

幕後製作人方便有R&B製作組合Jimmy Jam & Terry Lewis、Interscope Records創辦人Jimmy Iovine，他亦是Patti Smith、U2等音樂人的監製。元祖hip hop廠牌Sugar Hill Records的創辦人Sylvia Robinson等，都會在11月5日於洛杉磯 Microsoft 劇院舉行的《搖滾名人堂》裡進行入職儀式，屆時HBO播出整過盛況。

六十年代尾已出道的Judas Priest，唱片總銷量超過5,000萬張。

《搖滾名人堂》主席John Sykes表示：「眾位音樂風格各不相同的入選者，均對流行音樂文化產生了深遠影響，亦改變了搖滾樂的面貌。他們的音樂感動幾代人，影響無數後來的藝人。」