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娛樂
2024-03-12 19:29:45

E-kids原名叫A4？Kasa同Alan反駁Tommy講大話

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E-kids由譚詠麟改名，但Tommy日前就爆曾志偉曾為他們改名為A4。

曾志偉近日為《亞洲超星團》出身的9人男子組合命名為LOONG 9，連日來成為網民狂笑對象。E-kids成員阮民安(Tommy)日前就指，曾志偉為他們的組合命名為E-kids之前，其實是想叫「A4」，更指自己當時反駁對方︰「A4？？？白紙嚟㗎？？？」搞到志偉黑面收場。不過，事件有新進展，其餘兩位E-kids成員，先後為團名由來作解說，異口同聲直斥Tommy講大話。

E-kids過去曾不定期合體。

經理人命名A4

林詠倫(Alan)在社交平台留言︰「我可以好肯定A4唔係曾志偉改，E-kids又肯定係公司改~好心唔好成日抽水攞光環喇！」至於A4的由來，Alan續說︰「因為未出道時係4個人，當時經理人改叫(A4)不是曾志偉改的，第二笑A4紙是當時出席某D活動，我哋經理人介紹俾林珊珊識，珊珊姐就開玩笑說4A？紙嚟㗎？講真有時唔好咩都出嚟認屎認屁~平時你點話依個話個個都無所謂，但咁屈X以前扶持過你嘅人我就忍唔住(冒住俾人_我都係咁講)要記住你自己風光時就係度_E-kids隊友，有水抽時就爭L住光環。真係人無恥便無敵！」

Alan(中)指Tommy忘恩負義。

譚詠麟介紹E-kids意思

至於另一成員郁禮賢(Kasa)的內容跟Alan相若，而他就再作出較詳盡解釋︰「2000-2001跟住譚校長走東南亞巡唱，係佢換衫嘅時候，我哋三個真係出嚟唱一隻，叫《玩出火》嘅歌，我再照一照鏡會自問 『何得何能有呢個際遇 ？』相信嗰段時候，運氣行先，但係留意番，每一次譚校長介紹我地出場都稱呼我地為Star East新人類』所以去到後段，譚校長親自改名係國內某大球場，用mic宣布我哋組合名字名為『E-kidsE for star eastE KIDS就係咁黎。」他更附上當年譚校長在演唱會上介紹他們出場的片段，引證自己的說話。

Kasa亦暗指Tommy講大話。

Kasa比Alan更清楚列出A4隊名的由來。

Kasa與Alan對於E-kids名字的由來，分別出po回應。

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