E-kids原名叫A4？Kasa同Alan反駁Tommy講大話

曾志偉近日為《亞洲超星團》出身的9人男子組合命名為LOONG 9，連日來成為網民狂笑對象。E-kids成員阮民安(Tommy)日前就指，曾志偉為他們的組合命名為E-kids之前，其實是想叫「A4」，更指自己當時反駁對方︰「A4？？？白紙嚟㗎？？？」搞到志偉黑面收場。不過，事件有新進展，其餘兩位E-kids成員，先後為團名由來作解說，異口同聲直斥Tommy講大話。

經理人命名A4 林詠倫(Alan)在社交平台留言︰「我可以好肯定A4唔係曾志偉改，E-kids又肯定係公司改~好心唔好成日抽水攞光環喇！」至於A4的由來，Alan續說︰「因為未出道時係4個人，當時經理人改叫(A4)不是曾志偉改的，第二笑A4紙是當時出席某D活動，我哋經理人介紹俾林珊珊識，珊珊姐就開玩笑說4A？紙嚟㗎？講真有時唔好咩都出嚟認屎認屁~平時你點話依個話個個都無所謂，但咁屈X以前扶持過你嘅人我就忍唔住(冒住俾人_我都係咁講)要記住你自己風光時就係度_E-kids隊友，有水抽時就爭L住光環。真係人無恥便無敵！」