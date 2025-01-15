EarthMix四度合作《大叔的愛（泰國版）》 泰版春田田人設改動唔再鍾情大波妹

改編自同名日劇、《大叔的愛（泰國版）》已在上周開播，該劇由超人氣男男CP「EarthMix」Earth（Pirapat Watthanasetsiri）和Mix（Sahaphap Wongratch）攜手演出，香港觀眾可透過「黃Viu」逢星期二緊貼劇集進度。

《大叔的愛（泰國版）》第一集講述年輕地產經紀Heng（Earth飾）是一名無法自理的單身男子，某天他在上班途中發現男上司Kongdech（Krit飾）的手機螢幕背景居然是自己的照片，頓時令他堪入混亂之中；此時他發現另一部門調來的新同事Mo（Mix飾）是昔日同期受訓的同事，二人也在機緣巧合下決定同居。故事背景上，《大叔的愛（泰國版）》與原著大致相同，惟部分人設作出了少許改動，如日版春田田鍾情童顏巨乳的女性，總是百折不饒地參加聯誼，泰版Heng則喜歡懂得洗衫煮飯的家庭主婦型；原著少女心上司黑澤武藏與妻子恩愛30年，卻無法遏制暗戀春田的心意而勇敢出櫃，泰版Kongdech則是喪偶多年，如今單身無伴！以上少量改編都讓人更期待《大叔的愛（泰國版）》接下來的發展。