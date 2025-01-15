EarthMix四度合作《大叔的愛（泰國版）》 泰版春田田人設改動唔再鍾情大波妹

改編自同名日劇、《大叔的愛（泰國版）》已在上周開播，該劇由超人氣男男CP「EarthMix」Earth（Pirapat Watthanasetsiri）和Mix（Sahaphap Wongratch）攜手演出，香港觀眾可透過「黃Viu」逢星期二緊貼劇集進度。
《大叔的愛（泰國版）》第一集講述年輕地產經紀Heng（Earth飾）是一名無法自理的單身男子，某天他在上班途中發現男上司Kongdech（Krit飾）的手機螢幕背景居然是自己的照片，頓時令他堪入混亂之中；此時他發現另一部門調來的新同事Mo（Mix飾）是昔日同期受訓的同事，二人也在機緣巧合下決定同居。故事背景上，《大叔的愛（泰國版）》與原著大致相同，惟部分人設作出了少許改動，如日版春田田鍾情童顏巨乳的女性，總是百折不饒地參加聯誼，泰版Heng則喜歡懂得洗衫煮飯的家庭主婦型；原著少女心上司黑澤武藏與妻子恩愛30年，卻無法遏制暗戀春田的心意而勇敢出櫃，泰版Kongdech則是喪偶多年，如今單身無伴！以上少量改編都讓人更期待《大叔的愛（泰國版）》接下來的發展。
「泰版德斌」搶眼
現年30歲的Earth過去不時飾演成熟穩重、愁眉深鎖的角色，今次他在《大叔的愛（泰國版）》扮演的Heng看似是個無法自理、連母親都嫌棄的「廢青」，但是他個性熱心助人，不但在新人時期為Mo打氣，又主動為下屬修正錯誤，反差萌相當吸引！秉乘原著春田田式誇張演繹，劇中他經常放飛自我擠眉弄眼，搞笑形象令觀眾大感驚喜！反觀原著中的牧性格內斂，泰劇版的Mo則較為活潑主動，除了為Heng送上飯盒，更陪著他加班修改宣傳產品；然而得知Kongdech向Heng告白後，Mo更直接闖到正在淋浴的Heng面前表白：「男人和男人怎麼就不能在一起？我喜歡你！這一次我不會再把你讓給任何人！」隨即激吻男方長達30秒，讓觀眾睇到面紅耳赤。
EarthMix是GMMTV旗下的其中一對超紅CP，二人於2021年首次合作《千星傳說》後，先後推出《邱比特的遺願》和《午夜系列之月光雞飯》，今次是兩人第四度合作，默契有增無減，有望再吸納更多EarthMix粉絲。另外，《大叔的愛（泰國版）》演男上司Kongdech的Krit同樣令人印象深刻，全因46歲的Krit保養得宜，他早於1998年出道，曾於多部泰劇擔任主角，絕對是一名出色的演技派，與港版大叔黃德斌有得比！