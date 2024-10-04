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娛樂
2024-10-04 18:30:02

Eason囡囡康堤20歲生日 徐濠縈罕曬餅印女生活照

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康堤今天20歲生日。

康堤今天20歲生日。

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陳奕迅（Eason）與老婆徐濠縈在2004年誕下女兒陳康堤，轉眼間康堤已經踏入人生的「2」字頭，今日（104日）是康堤的20歲生日，徐濠縈在社交網分享康堤多張照片，並tag上老公陳奕迅在康堤出世不久就為她唱的《大個女》，簡單寫道：「Chapter 20 」。 

徐濠縈曾在社交網分享女兒與Shou Honda的背影。 疑似康堤與日本男友的照片早前在網上流出。 康堤側面與徐濠縈十足餅印。

徐濠縈於社交網發布8張相片賀女兒生日，雖然大部份照片都是背面和側面，唯一一張正面亦是調低了光度，但見康堤遺傳了父母的優良基因，身材高挑，一頭長髮，眼大大面尖尖，打扮不失型格，充滿星味，側面與徐濠縈更十足餅印，而其中一張滑雪相，亦見康堤姿勢有板有眼。徐濠縈亦在IG限時動態轉發不少網民重貼康堤小時候的舊照及短片，只見小時候的康堤非常可愛，其中一條片見陳奕迅在演唱會上，甜笑向BB康堤溫柔表示：「你眼瞓可以走先㗎。」場面溫馨，不少網民都感觸表示：「我哋都係見證住包包長大的。」 

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康堤早年曾被踢爆與一名圈中模特兒型男Pete（仲佳佳）傳出戀情，今年又被踢爆與一名日本混血男模Shou Honda拍拖，Shou Honda是一名滑雪高手，跟徐濠縈一家志趣相投，而陳奕迅和徐濠縈對於女兒的戀事亦相當開明，徐濠縈曾在社交網分享女兒與Shou Honda的背影。

陳奕迅曾在演唱會上，甜笑向BB康堤溫柔表示：「你眼瞓可以走先㗎。」 網民感觸表示見證住康堤長大。 康堤今天迎來20歲生日。 康堤與媽媽一樣喜愛滑雪。 康堤與媽媽一樣喜愛滑雪。 康堤打扮型格，星味十足。 康堤打扮型格，星味十足。

 