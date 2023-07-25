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娛樂
2023-07-25 16:52:02

Eason寶貝女康堤戀情浮面 拖模特兒男友睇騷搵阿徐做電燈膽

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Eason寶貝女康堤戀情浮面 拖模特兒男友睇騷搵阿徐做電燈膽

Eason寶貝女康堤戀情浮面 拖模特兒男友睇騷搵阿徐做電燈膽

陳奕迅（Eason）與徐濠縈的寶貝女陳康堤眨眼已經大個女，一家三口日前現身台灣，Eason台北小巨蛋「Fear and Dreams」巡演最終場獲愛妻和乖女到場打氣，此行更約余文樂飯局大歎當地美食康堤長得亭亭玉立，清秀面孔亦獲外界大讚，原來阿女早已被私有化，其拍拖多時的穩定男友更是圈內人。

徐濠縈與乖女康堤日前在台灣跟余文樂飯局。

徐濠縈與乖女康堤日前在台灣跟余文樂飯局。

徐濠縈：已接受現實

去年10月，康堤已滿18歲，阿女唔止遺傳媽咪的運動細胞，而且仲出名有家教，母女關係情如姊妹，阿徐早已對囡囡的感情生活抱開放態度，康堤14歲時被狗仔隊偷影情竇初開，當時跟男朋友仔十指緊扣拍拖，阿徐未有反對，仲講過：「我哋兩個都緊張個女嘅心情比較多，Eason喺英國讀書，佢覺得冇咩問題，因為個女可以見識多啲，自己亦已接受現實。」累積以往經驗，康堤對戀情自然識提高警覺，不過她跟現任男友Pete（仲佳佳）感情穩定，康堤在IG開設小號分享生活照，一度只有追蹤3個用戶，包括自己及男友，亦有拍下Pete的靚仔樣；同時，兩小無猜早前更被Kevin Poon的混血愛妻麥少瑜公開甜蜜合照，發現Pete頸上有疑似咖喱雞。

康堤(中)、Pete早前睇騷捧老友場，找來媽咪徐濠縈做電燈膽。 康堤與阿徐情如姊妹，Pete早已過了未來外母這一關。 康堤不自覺貼近男友，態度甜蜜。 康堤與Pete交往多時，外型亦相當登對。 康堤、Pete早前睇騷捧老友場，找來媽咪徐濠縈做電燈膽。

Pete廣告MV接不停

其實Pete前年以大學生身份入行，修讀體育學系，屬KB成立的經理人公司THE BADDIES FACTORY旗下藝人，至今已拍攝過不少廣告及MV，Pete的同門藝人還有《全民造星IV》參賽者東東。Pete今年23歲，除了有樣有學識，亦熱愛健身及打籃球，由於實在人見人愛，所以亦被阿徐視為未來女婿，發現兩人有大量同框合照，早已通過未來外父與外母這一關。

康堤曾在IG開設小號分享生活照，更拍下Pete的靚仔樣。 麥少瑜公開過康堤與男友的甜蜜合照。 Pete仲佳佳 Pete仲佳佳 Pete仲佳佳 Pete與徐濠縈多次同框，相當投緣。 Pete與徐濠縈多次同框，相當投緣。 Pete仲佳佳 Pete仲佳佳 Pete仲佳佳
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