Eason寶貝女康堤戀情浮面 拖模特兒男友睇騷搵阿徐做電燈膽

陳奕迅（Eason）與徐濠縈的寶貝女陳康堤眨眼已經大個女，一家三口日前現身台灣，Eason的台北小巨蛋「Fear and Dreams」巡演最終場獲愛妻和乖女到場打氣，此行更約余文樂飯局大歎當地美食。康堤長得亭亭玉立，清秀面孔亦獲外界大讚，原來阿女早已被私有化，其拍拖多時的穩定男友更是圈內人。

徐濠縈：已接受現實 去年10月，康堤已滿18歲，阿女唔止遺傳媽咪的運動細胞，而且仲出名有家教，母女關係情如姊妹，阿徐早已對囡囡的感情生活抱開放態度，康堤14歲時被狗仔隊偷影情竇初開，當時跟男朋友仔十指緊扣拍拖，阿徐未有反對，仲講過：「我哋兩個都緊張個女嘅心情比較多，Eason喺英國讀書，佢覺得冇咩問題，因為個女可以見識多啲，自己亦已接受現實。」累積以往經驗，康堤對戀情自然識提高警覺，不過她跟現任男友Pete（仲佳佳）感情穩定，康堤在IG開設小號分享生活照，一度只有追蹤3個用戶，包括自己及男友，亦有拍下Pete的靚仔樣；同時，兩小無猜早前更被Kevin Poon的混血愛妻麥少瑜公開甜蜜合照，發現Pete頸上有疑似咖喱雞。