EASON演唱會｜陳奕迅平安夜唱德文聖誕歌 講明今日準時走人

陳奕迅(Eason)昨日在紅館舉行《陳奕迅Fear and Dreams演唱會》第12場，亦是他人生在紅館舉行的第100場演唱會。Eason心情亦相當興奮，更在平夜夜大派福利。
Eason表示從別人口中得知這晚是他第100場紅館個唱，他說︰「 其實我冇理，既然第100 場！我哋一齊慶祝喇！比啲掌聲你哋自己！好似網球員咁，第一百場咁...結果輸左咁點？哈哈哈....都係照慶祝囉，冇咩所謂，音樂重好，音樂係冇輸贏，有時係啲人搞drama…，話下邊個好啲、邊個差啲、佢音長啲、佢又短啲，其實音樂係講feeling…唔係咩？哈哈……好多謝你哋咁踴躍入來陪我過今晚，第100場演唱會，係咪100都唔緊要，你哋係到已經係最緊要嘅嘢！就係咁簡單。希望大家有不如意，有害怕，今晚有一些好的能量，你地可以吸到返去。Merry Christmas！我會繼續做好本份唱好歌。 」
在encore環節，他先是驚喜地清唱了德文版《Stille Nacht》，觀眾即歡呼拍掌聲，繼而他跟大家開還笑，降台走人，觀眾狂叫時，他又再升台笑道，「講笑.... 平安夜點會唔Party㗎？」繼而唱出《馬利奧派對》。每晚觀眾都明知encore過後，Eason便不會再出來，encore後乖乖離開，但昨晚(24日)是平安夜，大家都不捨離場，九成觀眾仍於座位中狂叫安歌近十五分鐘，最後Eason被比觀眾熱情打動，再次升台。
Eason說︰「你哋好賴皮，我衫都換晒，你哋想點呀？你哋聽日(25日)唔洗開工呀大佬，我要番工....我要番嚟呢度，我仲有幾場，我仲有一半呀！你哋傳左出去就真係大件事！我想話你聽，係今晚係例外，我聽日(25日)衫都唔換，截架的士即走！乜都聽唔到！哈哈哈.....你地真係好嘢呀你！竟然九成人係到！」繼而他再唱《明年今日》，觀眾亦一起大合唱後才滿足離開。