EASON演唱會｜陳奕迅平安夜唱德文聖誕歌 講明今日準時走人

陳奕迅(Eason)昨日在紅館舉行《陳奕迅Fear and Dreams演唱會》第12場，亦是他人生在紅館舉行的第100場演唱會。Eason心情亦相當興奮，更在平夜夜大派福利。

Eason表示從別人口中得知這晚是他第100場紅館個唱，他說︰「 其實我冇理，既然第100 場！我哋一齊慶祝喇！比啲掌聲你哋自己！好似網球員咁，第一百場咁...結果輸左咁點？哈哈哈....都係照慶祝囉，冇咩所謂，音樂重好，音樂係冇輸贏，有時係啲人搞drama…，話下邊個好啲、邊個差啲、佢音長啲、佢又短啲，其實音樂係講feeling…唔係咩？哈哈……好多謝你哋咁踴躍入來陪我過今晚，第100場演唱會，係咪100都唔緊要，你哋係到已經係最緊要嘅嘢！就係咁簡單。希望大家有不如意，有害怕，今晚有一些好的能量，你地可以吸到返去。Merry Christmas！我會繼續做好本份唱好歌。 」