Eason留港跑步應網民要求影合照 囡囡康堤鍾情高大男模

陳奕迅(Eason)過去不時被網民在街頭捕獲，過去曾有網民要求合照不果，但Eason會用不同方式跟fans交流，如吹水、簽名、握手去代替影合照。過去曾有網民跟Eason同枱食麥記吹水，更稱Eason的「吹神」之名絕不浪得虛明。

近日有網民上載跟Eason的合照，相中見到他戴上cap帽並穿上淨色tee，滿頭大汗的樣子。該名網民留言提到跟Eason相遇的情況，並問可否跟他合照，沒想到Eason竟然說可以，並謂「但係啱啱打完波所以唔係太靚仔 咁樣影ok？」有網民見狀大為羨慕，也有人提到自己過去曾求合照但被拒。網民稱當時過馬路撞到Eason，而且沒有太多人在街上，所以膽粗粗問可否合照。