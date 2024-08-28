Eason留港跑步應網民要求影合照 囡囡康堤鍾情高大男模

陳奕迅(Eason)過去不時被網民在街頭捕獲，過去曾有網民要求合照不果，但Eason會用不同方式跟fans交流，如吹水、簽名、握手去代替影合照。過去曾有網民跟Eason同枱食麥記吹水，更稱Eason的「吹神」之名絕不浪得虛明。
近日有網民上載跟Eason的合照，相中見到他戴上cap帽並穿上淨色tee，滿頭大汗的樣子。該名網民留言提到跟Eason相遇的情況，並問可否跟他合照，沒想到Eason竟然說可以，並謂「但係啱啱打完波所以唔係太靚仔 咁樣影ok？」有網民見狀大為羨慕，也有人提到自己過去曾求合照但被拒。網民稱當時過馬路撞到Eason，而且沒有太多人在街上，所以膽粗粗問可否合照。
另一邊廂，他的太太徐濠縈與囡囡康堤一齊遊日本，同行還有囡囡的新男友。去年本報捕獲康堤與模特兒Pete（仲佳佳）拍拖，二人更與徐濠縈一齊睇騷。不過，徐濠縈日前在社交台分享遊日照片，意外曝光了囡囡的新戀情。男方是日本男模Shou Honda，早於5月在IG發布跟康堤的親密合照，而且更會跟徐濠合照。Eason及徐濠縈同樣有追蹤Shou Honda的IG帳號。Pete與Shou Honda同是模特兒，身形高大，看來康堤特別鍾情這類男仔。