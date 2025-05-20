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娛樂
2025-05-20 18:25:20

Eason陳奕迅做星爸 徐濠縈20歲愛女陳康堤簽華納進軍樂壇 (新增回應)

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徐濠縈與乖女康堤的母女情深厚，不時出席圈中人活動，早已半隻腳踏進娛圈。

徐濠縈與乖女康堤的母女情深厚，不時出席圈中人活動，早已半隻腳踏進娛圈。

陳奕迅（Eason）與徐濠縈的20歲愛女陳康堤一直屬坊間焦點，身為父親的Eason雖然曾講過不希望女兒入行，但康堤卻會在今年出道，並已簽約華納唱片成為今年重點女新人，定必成2025年最矚目樂壇生力軍，大有機會橫掃各頒獎禮的新人獎殊榮。

康堤遺傳了Eason一把靚聲，而且還熱愛音樂，屬不少音樂會常客，年前她曾於當時男友Pete（仲佳佳）及媽咪一同睇show，由於康堤擁有清秀氣質，更長得亭亭玉立，每次露面均成焦點，如今還殺入娛樂圈，縱使Eason與阿徐不想女兒入行，但也不會阻止她選擇踏上演藝路。其實，康堤細細個已成為父親的唱片封套，Eason2006年推出的EPLife Continues...》，就以未夠兩歲的康堤作為封面，童年的她被指與爸爸似足餅印，長大後即增添氣質，認真女大十八變！由於Eason與阿徐當年找來著名填詞人黃偉文（Wyman）為囡囡改名「陳康堤」，有指康堤加入樂壇，將獲神級的Wyman加持，令樂迷期待兩人將有音樂上的跨世代合作。對於康堤出道消息，香港華納代表向傳媒回應：「係啊，康堤加入咗Warner Family，關於歌曲部份我們會稍後公布，大家密切留意。」已證實加盟一事。

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康堤細細個已成為父親的唱片封套。 康堤擁有清秀氣質，長得亭亭玉立。 康堤曾與媽咪徐濠縈及當時男友Pete一同睇show。

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