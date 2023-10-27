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娛樂
2023-10-27 19:50:11

Eason陳奕迅重啟演唱會感動落淚 自爆「鼻涕就如瀑布傾瀉」

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陳奕迅病後重啟澳門演唱會。

陳奕迅(Eason)於澳門舉行9場演唱會，上周一(16日)完成3場後患上感冒，之後的場次要延期。休息一周後，他身體已無大礙，昨晚重啟澳門演唱會，當大家以為他病未痊癒會影響水準，他卻發揮極限潛能，唱到觀眾嘆為觀止，掌聲雷動，高呼：「好正呀Eason！」

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陳奕迅宣布最新專輯將於10月27日推出。

《今日》歌詞觸動神經

昨晚演唱會，第一次從第二Part開始，Eason唱到《今日》一曲更是全場大合唱，讓Eason感動得落下淚來，不少歌迷也陪著他流淚，Eason說：「我散光見不到，自己是因病便比較脆弱，唱到今日事情如不順，今日問題仍不盡……就更是觸動神經，所以平日很少會在舞台上落淚，也忍不到淚如雨下。今晚觀眾真的好好，那種支持及欣賞， 讓我感受到台上台下融為一體的感覺，一個演出台上台下能融合就是一個最好的表演，最好的演出。其實哭也不是壞事，喊是一種很好的抒發方法，一直強忍著反而會忍到病。」

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觀眾大合唱令陳奕迅感動落淚。

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首唱新歌《社交恐懼症》

安歌時，Eason更向觀眾宣布最新專輯《CHIN UP！》將於10月27日推出，所以他為大家送上小禮物，全球首唱當時還沒推出的新歌《社交恐懼癌》，「你們是全球第一人聽到這首歌的live，多謝你們，希望你們喜歡。我的新碟有8首歌，再過一會兒你們就可以在網上聽到，有機會聽原裝正版這首歌可能會更好聽，因為唱live一定會有少許瑕疵……」觀眾歡呼拍掌以示讚許，接著他又跟全場大合唱《單車》、《十年》及《明年今日》。

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現場氣氛高漲。

仿傚林憶蓮唱法

演出過後， Eason坦言演出前有壓力，擔心自己感染的鼻病毒未完全康復，影響水準，明知觀眾為他改期，周車勞頓再到澳門，更加有不可失準「唔衰得」的心態，「整晚我的鼻水一直不停流，因為病毒會弄穿鼻膜，一擤鼻涕就如瀑布傾瀉，所以要忍，不能擤，要慢慢用紙巾吸出來，每次回去後台換衣服時，都很尷尬，要工作人員幫我慢慢吸鼻水出來。唱新歌《社交恐懼癌》時我控制不了，鼻水直流面上，不知大家見不見到。哈哈。今晚 我可以說是仿效了林憶蓮的唱法，用陰力來唱，原來當人遇到很大障礙，就會自動激發潛能，總有辦法出來，我用了我從來沒用過的某部份功能唱歌，發現用陰力唱原來也可以令歌曲更感動，今晚我唱到自己也感動到自己，相信觀眾會有更大感覺。」

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