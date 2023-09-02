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娛樂
2023-09-02 12:21:33

Eason 美國開巡唱指物價貴 食越南粉要2千多元

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Eason 完騷後翌日即去觀看美國公開網球賽。

Eason 完騷後翌日即去觀看美國公開網球賽。

陳奕迅(Eason) 日前(31) 完成首場美國紐約的《FEAR AND DREAMS 演唱會》巡迴演出，為了獎勵頭場完滿成功，他完騷後翌日即去觀看美國公開網球賽，而他接著還有五個地方演出，才再回歸香港。

Eason 首次到BARCLAYS CENTER 舉行演唱會，全場爆滿座無虛設，選擇這個場地演出是為了能把香港的舞台製作原汁原味帶去給觀眾，Eason說，「我非常開心，亦很感謝在座你們每一位 ，我愛你們。我知道好貴，係咪係美國乜都貴? 我瘦左呀，日日熱狗漢堡飽 ，冇啖好食，哈哈 ！其實係因為我好鐘意食唐餐，但我剛去食了碗越南粉，叫左碟春卷，抄個菜，七個人二百幾三百蚊美金，你地話我知係咪比人 打劫 ？所以我好多謝你o地，可以留番咁多錢去睇我個騷，真心非常感謝。」

Eason 指門票好貴，感激觀眾入場支持。 Eason 昨日完成首場美國紐約的巡迴演出。

長情男fans送飛吻

他又搞笑道 : 「今晚我見到好多靚人，男仔女仔都靚，有人舉牌 Eason錫啖，咩意思 ？嘩，你係男人喎，but its ok , I don’t care ......(觀眾真的向他送吻) ！你o黎真，唔好啦......公眾場合，哈哈哈.....」引得全場 大笑；又有男歌迷舉著他的大頭像，還穿上十幾年前DUO演唱會的 T-Shirt Eason 看到後指著他說：「嘩，你真係真粉 ！件衫十幾年前啦喎， 簽名？唔好要我簽名啦，我夠核突啦個樣，重要我簽個名係自己個頭到， 哈哈。」 觀眾不停叫安歌時，他說，「我都想唱到凌晨五點，但真係做唔到，場館有 限制」最後他安歌了《孤勇者》讓全場興奮到極點，繼而因為觀眾太熱情， 他再送上《淘汰 》給觀眾。 接下來，Eason會於多倫多、芝加哥、洛杉磯、三藩市、溫哥華五個地方演 出，10月則會移師到澳門舉行。

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