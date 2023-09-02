Eason 美國開巡唱指物價貴 食越南粉要2千多元

陳奕迅(Eason) 日前(31) 完成首場美國紐約的《FEAR AND DREAMS 演唱會》巡迴演出，為了獎勵頭場完滿成功，他完騷後翌日即去觀看美國公開網球賽，而他接著還有五個地方演出，才再回歸香港。

Eason 首次到BARCLAYS CENTER 舉行演唱會，全場爆滿座無虛設，選擇這個場地演出是為了能把香港的舞台製作原汁原味帶去給觀眾，Eason說，「我非常開心，亦很感謝在座你們每一位 ，我愛你們。我知道好貴，係咪係美國乜都貴? 我瘦左呀，日日熱狗漢堡飽 ，冇啖好食，哈哈 ！其實係因為我好鐘意食唐餐，但我剛去食了碗越南粉，叫左碟春卷，抄個菜，七個人二百幾三百蚊美金，你地話我知係咪比人 打劫 ？所以我好多謝你o地，可以留番咁多錢去睇我個騷，真心非常感謝。」