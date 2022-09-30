Ed Sheera變身精靈訓練員 Pokémon融入新歌MV玩驚喜

英國唱作紅人Ed Sheera與The Pokémon Company驚喜合作，全新歌曲《Celestial》會是Pokémon Scarlet and Pokémon Violet遊戲內的歌曲，該遊戲軟體將於11月份在Nintendo Switch獨家發行，而歌曲和MV今日已經同時上架。

《Celestial》的MV有一眾「小精靈」登場，為Ed Sheera的日常生活增添色彩，他更走入動畫世界，化身精靈訓練員。MV由Yuichi Kodama執導及Yu Nagaba操刀插畫部份，Ed也為能夠與自己鍾愛的卡通人物同框表現雀躍，他表示：「我自小學年代就開始玩Pokémon遊戲，並與哥哥交換當中的小精靈，直至大家也集齊圖鑑。我十分喜歡Pokémon的世界，每當我遇到生活上有不如意，我也會讓自己沉醉在Pokémon的世界裡。雖然我已經31歲，但是我仍然會用自己的Game Boy Colour玩Pokémon Yellow遊戲，也為今次能夠為Pokémon遊戲推出歌曲感到非常興奮，希望大家也會喜歡。

Pokémon Company International的Kenji Okubo則表示與Ed Sheera合作是夢想成真，並說：「與Ed這樣的國際巨星合作真的非常榮幸，而且他也是Pokémon的擁躉。Yuichi Kodama也為歌曲MV生色不少，他們將最純粹的喜愛注入到《Celestial》當中，希望各位也能感受到，並在期待Pokémon Scarlet and Pokémon Violet 遊戲推出的同時，一起欣賞和唱和這首歌曲」。Pokémon Scarlet and Pokémon Violet將於11月18日在Nintendo Switch獨家推出。