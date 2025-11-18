Ed Sheeran洛杉磯獨家訪問 預告2028年展開亞洲巡迴演唱會

Ed Sheeran小時候已愛上音樂，並開始玩樂器，父母也沒有阻止他在音樂方面發展還作出鼓勵，才有現在的成果，Ed Sheeran指：「今次我寫《Drive》這曲的歌詞是看到一些《F1》的片段得到靈感，也和John Mayer、Blake Slatkin一起合作，可說是我踏出自己的舒適圈。對我來說是一項新挑戰和新機會，因為我要令這首歌有親切感和具有電影的震撼性，也要捕捉到F1賽車的節奏和觀衆們的歡呼聲，主題曲的作用是要令到電影錦上添花。我通常用4天的時間去創作一首新歌曲，但也要有心態才能做到。」

問到Ed Sheeran何時會到亞洲作巡迴演出時，他表示已開始籌備2028年到亞洲開演唱會，他續說：「我現在有兩名小孩，5歲和3歲，開巡迴演唱會需要4個月的時間才能完成。我也很喜歡跟fans見面，但通常演唱會的形式均十分之龐大，不像一些pop up，我可和fans有更親密的關係和反應，時間方面也不用4個多月，不過我也愛開演唱會，因為我很喜歡到世界不同的地方觀光，我生長在英國一個小村落，感到這個世界很大。」

Ed Sheeran在家中也鼓勵孩子們多聽音樂，每天他會選擇一張黑膠唱片，然後會播放一整天，他透露：「大家都知道我是黑膠唱片迷，有時我也跟孩子們一起唱歌，我常感謝父母給我鼓勵，能令我更有自信心去創作音樂，所以我也鼓勵我的孩子們。或者他們不愛音楽，但我一定會去鼓勵孩子們去做他們想做的事情，現在當了父親，真的明白我要去栽培和發掘下一代的潛能。」