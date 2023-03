Ed Sheeran紀錄片５月登陸Disney+ 拍下最真實一面淚灑鏡頭前

紀錄片近年在串流平台大行其道,Disney+宣布推出原創音樂紀錄片《Ed Sheeran的音樂世界》 (Ed Sheeran: The Sum of It All),安排在5月3日獨家上架。

英國唱作歌手Ed Sheeran,曾榮獲格林美獎年度歌曲及最佳流行個人表演獎、全英音樂獎最佳英國男歌手及最佳專輯兼最具突破性藝人獎等殊榮,並以史上最大規模巡迴演唱會創下銷售900萬張門票的紀錄,成為世界流行音樂界別的頂尖人物。這位總是穿上襯衫配搭牛仔褲,拿着結他於舞台上發熱發亮的紅髮男子,音樂紀錄片《Ed Sheeran的音樂世界》將揭開其光芒背後的真實人生,將於5月3日以一連4集形式一口氣獨家上線。Ed Sheeran於17歲時從英國北部約克郡去到首都倫敦街頭表演找尋機會,更一度露宿於白金漢宮前,多得天賦才華及後天努力,Ed還得到荷李影星占美霍士(Jamie Foxx)與樂壇殿堂級前輩艾頓莊(Elton John)賞識及提攜,一舉登上歐美以至全球流行樂壇頂峰。