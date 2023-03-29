Ed Sheeran紀錄片５月登陸Disney+ 拍下最真實一面淚灑鏡頭前

紀錄片近年在串流平台大行其道，Disney+宣布推出原創音樂紀錄片《Ed Sheeran的音樂世界》 （Ed Sheeran: The Sum of It All），安排在5月3日獨家上架。
英國唱作歌手Ed Sheeran，曾榮獲格林美獎年度歌曲及最佳流行個人表演獎、全英音樂獎最佳英國男歌手及最佳專輯兼最具突破性藝人獎等殊榮，並以史上最大規模巡迴演唱會創下銷售900萬張門票的紀錄，成為世界流行音樂界別的頂尖人物。這位總是穿上襯衫配搭牛仔褲，拿着結他於舞台上發熱發亮的紅髮男子，音樂紀錄片《Ed Sheeran的音樂世界》將揭開其光芒背後的真實人生，將於5月3日以一連4集形式一口氣獨家上線。Ed Sheeran於17歲時從英國北部約克郡去到首都倫敦街頭表演找尋機會，更一度露宿於白金漢宮前，多得天賦才華及後天努力，Ed還得到荷李影星占美霍士（Jamie Foxx）與樂壇殿堂級前輩艾頓莊（Elton John）賞識及提攜，一舉登上歐美以至全球流行樂壇頂峰。
看似一帆風順的音樂旅途， Ed Sheeran卻於2022年事業高峰之際面臨人生難關，其摯友兼伯樂之一、Grime音樂先驅Jamal Edwards暴斃，懷着第二胎的妻子Cherry Seaborn更被診斷出患有腫瘤，雙重打擊為Ed帶來沉重悲痛。《Ed Sheeran的音樂世界》將會以大量從未曝光片段，包括實時跟拍、他與妻子等密友的採訪，以及表演現場的獨家拍攝，全方位紀錄Ed Sheeran的真實生活，更在鏡頭前感觸落淚。同時，Ed Sheeran全新第5張專輯《-》將於5月5日面世，首支歌曲《Eyes Closed》亦已在3月24日隆重派台。