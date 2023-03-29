Ed Sheeran紀錄片５月登陸Disney+ 拍下最真實一面淚灑鏡頭前

紀錄片近年在串流平台大行其道，Disney+宣布推出原創音樂紀錄片《Ed Sheeran的音樂世界》 （Ed Sheeran: The Sum of It All），安排在5月3日獨家上架。

英國唱作歌手Ed Sheeran，曾榮獲格林美獎年度歌曲及最佳流行個人表演獎、全英音樂獎最佳英國男歌手及最佳專輯兼最具突破性藝人獎等殊榮，並以史上最大規模巡迴演唱會創下銷售900萬張門票的紀錄，成為世界流行音樂界別的頂尖人物。這位總是穿上襯衫配搭牛仔褲，拿着結他於舞台上發熱發亮的紅髮男子，音樂紀錄片《Ed Sheeran的音樂世界》將揭開其光芒背後的真實人生，將於5月3日以一連4集形式一口氣獨家上線。Ed Sheeran於17歲時從英國北部約克郡去到首都倫敦街頭表演找尋機會，更一度露宿於白金漢宮前，多得天賦才華及後天努力，Ed還得到荷李影星占美霍士（Jamie Foxx）與樂壇殿堂級前輩艾頓莊（Elton John）賞識及提攜，一舉登上歐美以至全球流行樂壇頂峰。