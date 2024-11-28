Edan再回應床哥拉票唔想再搞大件事 姜濤：如覺我冇品我道歉

JFFT與YT周殷廷組成的JFYT以新人姿態殺入「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後5強，成員床哥日前開Live拉票，期間不停抽Edan水，姜濤忍不住留言話床哥「冇品」。床哥昨晚開Live疑怪責姜濤。Edan表示有看床哥昨晚直播，自己是採取「大事化小，息事寧人，不要挑起更大矛盾」的態度。他說：「昨日我嘅回應已釋出好大善意，不過對方有自己價值觀及想法，唔可以去判斷對與錯。不過對方嘅動作及回應，似乎未能跟我嘅立場一樣，未能達成共識，有啲可惜，因為我唔想再製造事端啦。」

Edan稱知對方一定會開直播，但對方提到他的私人事情的確影響到他及fans，對方表達的訊息是「Edan不愛錫fans，fans這麼努力，但佢就去咗放假。」他續稱「成年人成熟事件」，已明確向對方表示「不要搞大件事」，對方也收到其訊息，但自己會尊重床哥，「比選擇空間自由你」不能迫對方跟他一樣。 Edan說：「床哥有自己堅持，加上佢係YouTuber會有自己風格同價值觀要緊守，而佢要保護粉絲、隊友同身邊人。但外間有好多唔同聲音，有啲分隔咗我同姜濤，我係接受佢哋無惡意，但我唔再講咁多，希望告一段落。」Edan續指自己接受對方無惡意，但的確造成了影響，希望對方明白開玩笑會影響到人及造成傷害。問到YT有否向他說「不好意思」，Edan表示：「佢暫時冇同我講過唔好意思。」

「希望告一段落，可惜事與願違」

Edan續指自己接受對方無惡意，但的確造成了影響，希望對方明白開玩笑會影響到人及造成傷害。自己只希望事件可以告一段落，但現時事與願違。他希望事件不要再發酵，但強調無惡意不代表沒影響。

他又以笑花姐肥作例子，帶出如何拿捏講笑的準則，如果令花姐難受，也會道歉，問到床哥有否表達歉意時，他表示床哥沒講過唔好意思。「我自己覺得係大家有唔同諗法，要互相尊重，佢尋日回應俾我感覺係『我都係講下笑啫，我都無做錯事。』但其實佢表達個人觀感感受，可能係講笑，但係會影響到人。」

他再強調大家沒有共識要怎樣一齊回應，自己有跟床哥表達昨天記招會如何回應，希望大家好落台，舒服些，亦有跟床哥明確表示會比自由空間他，知對方有自己的顧慮，「佢點回應，我都唔會feel bad」。然而，看完對方的直播，覺得事件未如他想像中可以停止發酵，令他今日有必要再回應。

至於為兄弟發聲的姜濤表示有睇完床哥完整live。他說：「呢件事令我更了解兄弟之間嘅所有事，最後如果床哥覺得「冇品」係無禮嘅話，他願意道歉。」