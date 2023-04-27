熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 姜濤 二手樓 港股攻略 香港學校 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-04-27 18:11:03

Edan呂爵安再組「登神CP」拍港版《社內相親》 Anson Lo盧瀚霆傷後復工出席《盜月者》開鏡儀式(有訪問片)

分享：
呂爵安再組「燈神CP」拍港版《社內相親》 Anson Lo傷後復工出席《盜月者》開鏡儀式

Anson Lo、姜濤、呂爵安出席英皇新片《盜月者》的開鏡儀式。 （蘇文傑攝）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）已成為影視圈最佳拍檔，兩人繼《大叔的愛》後，將再度合作拍攝翻拍自大熱韓劇的《社內相親》，兩人今日又合體出席英皇新片《盜月者》的開鏡儀式，偕姜濤、張繼聰、白只等齊齊現身，連英皇老闆楊受成亦有到場支持。活動上，姜濤表示今次角色是大家從未見過的姜濤，但暫時未能劇透，而當幾位主角大合照時，站在姜濤旁邊的張繼聰即趷高腳扮高人一等，場面搞笑。

Anson Lo、姜濤、呂爵安出席英皇新片《盜月者》的開鏡儀式。 （蘇文傑攝） Anson Lo、姜濤、呂爵安出席英皇新片《盜月者》的開鏡儀式。 （蘇文傑攝） Anson Lo出席英皇新片《盜月者》的開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 呂爵安出席英皇新片《盜月者》的開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 姜濤出席英皇新片《盜月者》的開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 張繼聰趷高腳扮高。 （蘇文傑攝） 張繼聰趷高腳扮高。 （蘇文傑攝）

一嘗演Oppa心願

《盜月者》開鏡儀式舉行前，ViuTV於同日下午展開2023年節目發布會，在活動上宣布已購下《社內相親》之翻拍權，由Anson Lo、Edan、沈殷怡、陳漢娜擔任主角。另一邊廂，Edan和Anson Lo在今日活動上確認MIRROR開騷的消息，但要等公司正式公布詳情，對於Edan一直想拍純愛韓劇，一嘗做李敏鎬般的Oppa心願，今次他參演港版《社內相親》可謂願望成真，兩人未知會否跟原著一樣，會跟兩位女拍檔有親熱戲。

Anson Lo談到日前拍攝另一新片《12怪盜》時應付打戲弄傷右腳，他叫大家可以放心，今後必定會好好保養，而將於星期日的馬場活動，Anson Lo屆時會跟陳慧琳（Kelly）跳唱演出。不過，由於今次受傷卻甩了不少腳毛，他自言不可以露腳，因為右邊腳毛甩晒，Edan即提議Anson Lo可將左腳的腳毛也全部剃掉。

《盜月者》的開鏡儀式 （蘇文傑攝） 《盜月者》的開鏡儀式 （蘇文傑攝） 《盜月者》的開鏡儀式 （蘇文傑攝） 《盜月者》的開鏡儀式 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝） 《盜月者》開鏡儀式。 （蘇文傑攝）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受