Edan呂爵安再組「登神CP」拍港版《社內相親》 Anson Lo盧瀚霆傷後復工出席《盜月者》開鏡儀式(有訪問片)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）已成為影視圈最佳拍檔，兩人繼《大叔的愛》後，將再度合作拍攝翻拍自大熱韓劇的《社內相親》，兩人今日又合體出席英皇新片《盜月者》的開鏡儀式，偕姜濤、張繼聰、白只等齊齊現身，連英皇老闆楊受成亦有到場支持。活動上，姜濤表示今次角色是大家從未見過的姜濤，但暫時未能劇透，而當幾位主角大合照時，站在姜濤旁邊的張繼聰即趷高腳扮高人一等，場面搞笑。

一嘗演Oppa心願

《盜月者》開鏡儀式舉行前，ViuTV於同日下午展開2023年節目發布會，在活動上宣布已購下《社內相親》之翻拍權，由Anson Lo、Edan、沈殷怡、陳漢娜擔任主角。另一邊廂，Edan和Anson Lo在今日活動上確認MIRROR開騷的消息，但要等公司正式公布詳情，對於Edan一直想拍純愛韓劇，一嘗做李敏鎬般的Oppa心願，今次他參演港版《社內相親》可謂願望成真，兩人未知會否跟原著一樣，會跟兩位女拍檔有親熱戲。

Anson Lo談到日前拍攝另一新片《12怪盜》時應付打戲弄傷右腳，他叫大家可以放心，今後必定會好好保養，而將於星期日的馬場活動，Anson Lo屆時會跟陳慧琳（Kelly）跳唱演出。不過，由於今次受傷卻甩了不少腳毛，他自言不可以露腳，因為右邊腳毛甩晒，Edan即提議Anson Lo可將左腳的腳毛也全部剃掉。