Edan呂爵安回應演唱會千字文餘波：原意想減少惡言相向 與姜濤感情不受影響 (附訪問片)

MIRROR成員Edan(呂爵安)今日(6日)於尖沙咀出席時裝品牌概念店的開幕活動，上月底完成首次個人演唱會的他，近日頻頻在社交平台出po分享個唱點滴，似乎完騷後遺症頗嚴重，他直言起初想快快結束3場騷，因感到頗大壓力，但真正完騷後卻感空虛，稍作休息後已重新開始唱歌和跳舞。

對於演唱會撰千字文回應Haters言論，引起很大迴響，Edan表示：「其實我原意是減少惡意言論，我經常在facebook或討論區見團員或藝人被惡意攻擊，覺得氣氛好唔健康，攻擊性很強，所以我原意大家放鬆啲、多一點愛，但沒想到好多人會針對姜濤和姜糖，完全唔係我想見的情況，所以影響咗佢哋都唔好意思。希望大家明白我出po的原意，希望大家不要惡言相向，累積下去只會更負面。」