Edan呂爵安想與Jer同房爆Anson Lo有鼻鼾 拍團綜拒穿三角泳褲(附訪問片)

MIRROR成員呂爵安(Edan)、蔡卓妍、林峯、朱鑑然、吳肇軒昨晚(21日)出席時裝品牌發布活動，場外有大批爵屎(Edan粉絲)，當林峯現身時，爵屎竟然唱起《愛不疚》。Edan受訪問時，透露讀中學時不少女同學都是林峯粉，在入行後也在飯局遇過對方，「佢好關心後輩，我最初上唱歌堂都係唱佢嘅歌。」隨後他鬼馬地示範唱林峯的《Chok》。

拒穿三角泳褲 最怕 高空活動

MIRROR即將到澳洲拍團綜，Edan雖被嫌棄同房，他輕鬆表示唔擔心塞廁所，「唔緊要啦，有Jeremy喺度，佢唔同房啫，我都可以叫佢幫手。」至於最想與誰同房？「我想同Jer同房，因可以一齊打機，最唔想同Anson Lo同房，因為有鼻鼾……死喇，唔小心講咗。」Edan希望去到澳洲可能吃喝玩樂嘆世界，最擔心又被安排玩高空活動，「笨豬跳？可免則免啦。 如果游水曬肌OK。」對於日前副隊長AK表示12子三角泳褲上陣，Edan聞言即表示，「佢許下呢啲承諾嘅？佢發言唔代表12個嘅立場，只係代表佢同隊長立場。」