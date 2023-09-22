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娛樂
2023-09-22 09:10:10

Edan呂爵安想與Jer同房爆Anson Lo有鼻鼾 拍團綜拒穿三角泳褲(附訪問片)

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Edan呂爵安出席時裝品牌發布活動。(董立華攝)

Edan呂爵安出席時裝品牌發布活動。(董立華攝)

MIRROR成員呂爵安(Edan)、蔡卓妍、林峯、朱鑑然、吳肇軒昨晚(21日)出席時裝品牌發布活動，場外有大批爵屎(Edan粉絲)，當林峯現身時，爵屎竟然唱起《愛不疚》。Edan受訪問時，透露讀中學時不少女同學都是林峯粉，在入行後也在飯局遇過對方，「佢好關心後輩，我最初上唱歌堂都係唱佢嘅歌。」隨後他鬼馬地示範唱林峯的《Chok》

拒穿三角泳褲 最怕高空活動

MIRROR即將到澳洲拍團綜，Edan雖被嫌棄同房，他輕鬆表示唔擔心塞廁所，「唔緊要啦，有Jeremy喺度，佢唔同房啫，我都可以叫佢幫手。」至於最想與誰同房？「我想同Jer同房，因可以一齊打機，最唔想同Anson Lo同房，因為有鼻鼾……死喇，唔小心講咗。」Edan希望去到澳洲可能吃喝玩樂嘆世界，最擔心又被安排玩高空活動，「笨豬跳？可免則免啦。 如果游水曬肌OK。」對於日前副隊長AK表示12子三角泳褲上陣，Edan聞言即表示，「佢許下呢啲承諾嘅？佢發言唔代表12個嘅立場，只係代表佢同隊長立場。」

Edan呂爵安出席時裝品牌發布活動。(董立華攝) Edan呂爵安出席時裝品牌發布活動。(董立華攝) Edan呂爵安出席時裝品牌發布活動，接受傳媒訪問。(董立華攝)

讚Frankie叻仔

Edan早前分別看了隊友陳瑞輝(Frankie)舞台劇《大象的告別式》，大讚Frankie叻仔：「本身冇睇過音樂劇，比想像中好睇，歌同劇情扣得好好，Frankie真係好叻仔，第一次做可以做到咁放鬆，如果有機會都想試下。」另外，他亦第一次睇粵劇，入場支持羅家英、汪明荃，發現比想像中好看：「後生仔可能會覺得唔係呢個年代，但原來同舞台劇冇分別，只係模式有啲唔同。」

與姜濤關係友好：望大家理解我哋嘅訊息

日前姜濤到商台訪問後腳步浮浮，Edan就叫大家放心，他表示曾與姜濤見面，大家亦有談到演唱會引來的討論，「大家冇問題，仍然好好朋友，唔使擔心。我哋做晒想表達嘅嘢，希望大家理解我哋嘅訊息！」至於好友陳零九曾代言JPEX，Edan希望對方安好，並自言屬穩健的投資者，「啲錢純粹擺銀行咩都無做，可能真係太忙，無咩心機去理，但準備去學。」他表示沒打算買樓，因為樓價很貴，即使想搬屋亦可能選租。

Edan呂爵安出席時裝品牌發布活動，大批爵屎到場支持。(董立華攝) Edan呂爵安出席時裝品牌發布活動。(董立華攝) Edan呂爵安出席時裝品牌發布活動。(董立華攝) Edan呂爵安出席時裝品牌發布活動。(董立華攝)
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