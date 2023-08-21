Edan呂爵安演唱會｜開騷在即黃牛猖獗 Edan為受騙粉絲討公道：係咪可以報警捉到佢？

MIRROR成員呂爵安(Edan)一連3場的首個個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》，將於本周五(25日)開鑼。隨著開騷日子臨近，黃牛炒賣猖獗，更有不少賣騙徒趁機行動，Edan昨晚(20日)在IG限時動態公開粉絲跟moxtickets網站的對話截圖，為疑墮陷阱損失＄2,800的「爵屎」(Edan粉絲)出道，要求該網站解釋，事件曝光後，惟涉事網站即火速刪除IG賬戶，逃之夭夭。

Edan在TG群組發現有爵屎疑買演唱會黃牛飛被騙，連出3個story為討公道，從第1張對話截圖可見，涉事網站聲稱有內部飛：「每人最多只可留兩張 內部票購買是全款預留 演唱會前7天前出票」但粉絲以轉數快付$2800購買1set門票後，即被涉事網站封鎖，Edan在雙方的對話截圖上寫道：「本身出新歌cover pic咁happy 上tg grp望一望見到有人被呃疑似即刻躁_咗 希望係誤會啦下 事主就話畀完錢就被block @moxtickets可以可以處理下？」

第2張截圖是該名粉絲用轉數快付錢的證據，Edan寫道：「提提大家 搵人買飛真係唔好畀錢先 一定係面交一手交一手」Edan並點名收款人：「可唔可以幫幫手解釋下？有冇人可以話我知，如果真係呃人，有FPS資訊係咪可以報警捉到佢？」

第3張截圖，是一間小店的嚴正聲明，指遭涉事網站胡亂使用地址及近似小店acount名收錢。Edan寫道：「原來之前試過用人地址扮晒嘢，咁應該真係騙子了 其實都唔係第一次見到有fans被人呃 究竟有冇方法可以懲罰到哩啲人？」