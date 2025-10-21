Edan呂爵安盼與小如豬出活動 任MAMA表演嘉賓勁緊張

MIRROR成員呂爵安(Edan)今日（21日）與鍾嘉欣出席品牌活動，Edan接受訪問指初次見到鍾嘉欣特別緊張，並表示：「我以前屋企人雖然唔係好俾睇電視，但係keep住都會留意到鍾嘉欣。我覺得今日好神奇，佢同我記憶中一樣都係冇變過。」

送名牌袋給母親

被問到平常是否有買名牌包的習慣，Edan大方表示有送名牌包給母親和妹妹。講到是否與好友Anson Lo一樣會與家人共用名牌包，他直言：「我就比較少用包包，通常都係攞背囊。」

唔阻小如豬入行

提到較早前妹妹呂蕙如（小如豬）出席公開活動，Edan說：「我覺得佢好叻女，第一次去出席活動，佢本身都唔知道有傳媒要咁樣影相，所以都好緊張。」他大讚小如豬相當專業有做足功課背稿。至於小如豬是否有意願出道加入娛樂圈，他回應：「隨緣囉！都要睇返佢意願。」被問到是否希望與小如豬一起出席公開活動，他直言：「實有機會㗎！短期內我未有收到消息。」