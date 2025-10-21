Edan呂爵安盼與小如豬出活動 任MAMA表演嘉賓勁緊張

MIRROR成員呂爵安(Edan)今日（21日）與鍾嘉欣出席品牌活動，Edan接受訪問指初次見到鍾嘉欣特別緊張，並表示：「我以前屋企人雖然唔係好俾睇電視，但係keep住都會留意到鍾嘉欣。我覺得今日好神奇，佢同我記憶中一樣都係冇變過。」
送名牌袋給母親
被問到平常是否有買名牌包的習慣，Edan大方表示有送名牌包給母親和妹妹。講到是否與好友Anson Lo一樣會與家人共用名牌包，他直言：「我就比較少用包包，通常都係攞背囊。」
唔阻小如豬入行
提到較早前妹妹呂蕙如（小如豬）出席公開活動，Edan說：「我覺得佢好叻女，第一次去出席活動，佢本身都唔知道有傳媒要咁樣影相，所以都好緊張。」他大讚小如豬相當專業有做足功課背稿。至於小如豬是否有意願出道加入娛樂圈，他回應：「隨緣囉！都要睇返佢意願。」被問到是否希望與小如豬一起出席公開活動，他直言：「實有機會㗎！短期內我未有收到消息。」
難忘在泰國做訪問
講到最近於泰國公開表演演出，Edan指非常榮幸獲邀請，以及奪得獎項以作鼓勵和肯定。他分享此行去泰國特別難忘訪問環節，並表示：「要透過翻譯去回答，所以感覺都幾新鮮。」談及是否有意推出泰文歌曲，他笑稱絕對可以嘗試。
驚訝任MAMA表演嘉賓
談及即將任MAMA表演嘉賓，Edan坦言得悉收到邀請的當刻大感驚訝，並續說：「我而家已經緊張程度大過去追星，平時出席活動可能會想見吓啲球星啊！但今次咁大型嘅活動，所以都冇諗過追星呢樣嘢。」
《模範的士3》11月尾播出
提到與李帝勳參演韓劇《模範的士3》即將會播出，Edan確定《模範的士3》會在今年11月尾正式播出，他指自己還沒有正式看過剪輯片段，而有份參演的集數比較是劇集開頭的部份。他分享拍攝劇集感到忐忑的一點就是髮型的問題，並表示：「因為整韓風嘅髮型同我平時個頭唔同。」被問到有指MIRROR除夕元旦澳門開騷，他回應要等待主辦方正式公布。