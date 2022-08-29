Edan呂爵安閱讀的書籍連蔡依林都狂讚 《被討厭的勇氣》係講乜？

Edan在IG透露自己的近況，原來他於本月8日曾到荃灣看電影。

《被討厭的勇氣》是日本哲學家岸見一郎及古賀史健的作品，岸見一郎將心理學三大巨頭之一阿德勒學說，以一個哲學家和年輕人對話的方式，從心理學的角度剖析人該如何看待過去，並從中得到更好的自己。根據介紹，此書為現代人的焦慮或恐懼，提供了出口和答案，因為阿德勒認為：「任何人都可以成就任何事，只要有克服困難的勇氣。」

MIRROR成員呂爵安(Edan)在社交平台分享自己閱讀的照片，但他特別把書中的內容模糊處理，然而有眼利的網民認得出，Edan讀的是非常暢銷的《被討厭的勇氣》。

台灣天后蔡依林早年與YouTuber分享如何面對自己的情緒時，就提到閱讀過《被討厭的勇氣》後便深深愛上，她自言一直都相信工作的團隊、粉絲的支持，但自己卻有點迷失，不知道自己在追求甚麼，總是把別人的喜好放在首位，只盼得到別人認同，結果令自己身心疲累，也不懂如何表達這些感受，也不知道究竟這些情緒是甚麼。她說︰「以前沒有辦法表達自己的情緒，只會用憤怒或是哭，我沒有字去抓住那個感覺。從《被討厭的勇氣》開始，我才知道自卑跟優越感，才慢慢把這些形容詞找回來。」

蔡依林坦言自己過去一直很迷失，很在意別人的看法，後來從書中得知這是自卑感。

《被討厭的勇氣》金句節錄

以下是書中其中16句阿德勒的名言︰

1. 所有煩惱，都是人際關係的煩惱。

2. 人生沒有意義。人生的意義，由你自己給予。

3. 不求做個完美的人，而是接受不完美的自己。

4. 只有你能創造自己，只有你能決定今後的人生。

5. 重要的不是你經歷了什麼，而是你如何運用它。

6. 心態健全的人，不會試圖改變對方，而是改變自己。

7. 重要的不是天生擁有什麼，而是如何活用擁有的東西。

8. 你之所有無法改變，是因為自己下定決心「不要改變」。

9. 不是想著別人可以為我做什麼，而是我可以為別人做什麼，並付出行動。

10. 如果在感受不到幸福的情況下，繼續做「現在的你」應該不會好到哪裡去。

11. 人只有在覺得「自己有價值」時，才會感受到「貢獻感」，才能夠擁有勇氣。

12. 人只能夠透過失敗來學習。藉由失敗的經驗，守護自己「想要改變」的決心。

13. 逞強是自卑感的另一種表現，不要努力「看起來很強」，而是努力「變得更強」。

14. 人生中最大的謊言，就是沒有活在當下，把時間耗在沉湎於過去、不斷張望未來。

15. 「勇氣」就是克服困難的活力。缺乏勇氣的人，一旦遇到困難，就會墜入人生的黑暗深淵。

16. 縱使被說壞話、被討厭，也沒什麼好在意的，因為「對方如何看你」，那是對方的課題。