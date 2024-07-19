Edan呂爵安餅印妹獻出第一次 小如豬呂蕙如首次接拍雪糕廣告

謝絕學擺甫士

小如豬直認從小到大都是「雪糕控」，她說：「我真的很喜歡食雪糕，當知道可以跟品牌合作時，心情超級興奮！加上我太喜歡吃雪糕，而且是日本直送，更令我抵擋不了美食的誘惑，所以一開始拍我就馬上大大啖吃雪糕。 』當攝影師執機位時，小如豬亦忍不住狂食，最後工作人員也勸喻『留活口』，以免吃得太多會影響雪糕杯的賣相，最終換了5至6杯雪糕才拍完，小如豬笑言：「我要跟現場各位哥哥姐姐說聲不好意思呢，實在太為食了，哈哈！」 雖然緊張是次拍攝，但小如豬謝絕身邊人幫忙「補習」，並笑說：「其實我平時也古靈精怪，表情包滿滿，又好為食，所以美味的表情是難不倒我的！」活潑可愛的小如豬坦言吃了滿嘴「日本味」後，心思思想趁暑假到日本旅行，並說：「吃完日本直送雪糕後，一直心思思想暢遊日本。若然時間配合不上，留港都可以盡情吃日本雪糕。」