Edan呂爵安@MIRROR後援會解散 admin被指鬧「爵屎」係白卡

MIRROR成員王智德(Alton)的後援會早前宣布解散，今日再傳來呂爵安(Edan)的後援會亦出事，要解散重組。有自稱是Edan後援會的總務部leader爆料，指有admin稱呼爵屎是白卡，更設有「白卡名單」令這些fans不能抽中門票參與活動，事件曝光之後引來大批「爵屎」不滿，更發起「#adminleaders請解散」、「#adminleaders請向呂爵安及爵屎道歉」等要求。
由於對方張貼了多張對話截圖，證明有「白卡名單」，及有admin稱呼部份爵屎是白卡，絕對是「有圖有真相」。事件引爆大批人爆料，指有人以權謀私，可以自肥參與有Edan的活動，要求現任admin下台。其實Edan的後援會已不是第一次出問題，過去有「爵屎」出po要求Makerville換admin，而Edan亦曾多次就後援會的問題作回應。
後援會︰在此向Edan致歉
後援會於晚上發出告示，表示「現屆團隊將於完成交接後解散，所有會員的會籍將會保留及延期並過渡至下一任團隊。」同時他們亦會暫停出售周邊產品，之前的訂單亦會退款。公告又稱「EDAN LUI FAN CLUB LIMITED」進行年度審計，在完成處理交接事項後解散，銀行戶口亦會取消，餘下款項會以呂爵安的名義捐出。他們表示歡迎有意接任的人自行組隊，並於本月23日晚上或之前到指定網址提交資料，並於27日由會員投票。最後公告寫道︰「EFC在此向Edan致歉，並感謝Edan一直以來的照顧。」