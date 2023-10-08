Edan呂爵安@MIRROR後援會解散 admin被指鬧「爵屎」係白卡

MIRROR成員王智德(Alton)的後援會早前宣布解散，今日再傳來呂爵安(Edan)的後援會亦出事，要解散重組。有自稱是Edan後援會的總務部leader爆料，指有admin稱呼爵屎是白卡，更設有「白卡名單」令這些fans不能抽中門票參與活動，事件曝光之後引來大批「爵屎」不滿，更發起「#adminleaders請解散」、「#adminleaders請向呂爵安及爵屎道歉」等要求。

由於對方張貼了多張對話截圖，證明有「白卡名單」，及有admin稱呼部份爵屎是白卡，絕對是「有圖有真相」。事件引爆大批人爆料，指有人以權謀私，可以自肥參與有Edan的活動，要求現任admin下台。其實Edan的後援會已不是第一次出問題，過去有「爵屎」出po要求Makerville換admin，而Edan亦曾多次就後援會的問題作回應。