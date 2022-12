Edan呂爵安Chok到崩壞浴室派福利 Jeremy：點解喺廁所影

「通渠CP」隔空耍花槍

其實Edan自2012年在IG開設帳號而今,在這10年間,Chok與黑圖,確實能總結Edan偶包與綜藝感俱備的特質。Edan出post後,隊友Jeremy(李駿傑)留言:「其實你可以選擇唔喺廁所影嘅」,Edan亦抵死回覆:「已經唔係喺你個廁所」,果然是「通渠CP」,隔空耍花槍,話題都離不開廁所。而鄭欣宜亦有留言表示Edan變臉令她睇到好開心,「Hahahahhaa~ omg your faces make me so happy」,Edan亦有回覆:「my pleasure!!」當然,Edan「正印」小儀、「阿媽」毛舜筠、劍擊運動員張小倫等都以哈哈笑和心心回應。