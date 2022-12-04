Edan呂爵安Chok到崩壞浴室派福利 Jeremy：點解喺廁所影

MIRROR成員Edan(呂爵安)向來鬼主意多多，昨晚(3日)他在IG限時動態問fans「眨吓眼就999個post，第1000個出咩好呢？」他就在IG出post，上戴4條在廁所浴室自拍的短片，全部都是不同角度的靚仔Chok樣，瞬間「變臉」大崩壞，可說是在浴室派發另類福利，他寫道：「第1000個post，啱啱問你哋想我出咩，好多人叫我出Chok，又有好多人叫我出黑圖，唉，好難捉摸啊！所以我決定……一次過滿足晒你哋，Enjoy」。#角度的重要性 #表情的重要性 #比晒上下左右你 #原來咁耐先1000個post #唔知2000嗰陣我幾歲呢