Edan呂爵安Chok到崩壞浴室派福利 Jeremy：點解喺廁所影

MIRROR成員Edan(呂爵安)向來鬼主意多多，昨晚(3日)他在IG限時動態問fans「眨吓眼就999個post，第1000個出咩好呢？」他就在IG出post，上戴4條在廁所浴室自拍的短片，全部都是不同角度的靚仔Chok樣，瞬間「變臉」大崩壞，可說是在浴室派發另類福利，他寫道：「第1000個post，啱啱問你哋想我出咩，好多人叫我出Chok，又有好多人叫我出黑圖，唉，好難捉摸啊！所以我決定……一次過滿足晒你哋，Enjoy」。#角度的重要性 #表情的重要性 #比晒上下左右你 #原來咁耐先1000個post #唔知2000嗰陣我幾歲呢
「通渠CP」隔空耍花槍
其實Edan自2012年在IG開設帳號而今，在這10年間，Chok與黑圖，確實能總結Edan偶包與綜藝感俱備的特質。Edan出post後，隊友Jeremy(李駿傑)留言：「其實你可以選擇唔喺廁所影嘅」，Edan亦抵死回覆：「已經唔係喺你個廁所」，果然是「通渠CP」，隔空耍花槍，話題都離不開廁所。而鄭欣宜亦有留言表示Edan變臉令她睇到好開心，「Hahahahhaa~ omg your faces make me so happy」，Edan亦有回覆：「my pleasure!!」當然，Edan「正印」小儀、「阿媽」毛舜筠、劍擊運動員張小倫等都以哈哈笑和心心回應。