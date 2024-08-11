Edan孖Stanley七夕放閃 被「神還原」甫士Jer慘變醋男子

昨日(10日)是七夕情人節，早前否認秘戀大馬女神林明禎的呂爵安(Edan)，不愁寂寞，他在社交平台作另類放閃，大曬與「大表哥」邱士縉(Stanley)兩張親密合照，相中的柳應廷(Jer)則一副「點解無我份」的無奈表情，更擺V字手勢扮作若無其事，充份表現3人關係好擠迫的無奈Edan抵死寫道：「做咩呷醋呀Jer哥！」
好戲在後頭，Edan還分享了一張與Stanley「神還原」Jer長腿「企鵝」甫士的照片，寫明「睇唔睇得出第三張個pose係扮緊Jer哥。」Stanley亦以哈哈笑emoji留言：「Jer個樣。」Edan續指：「正常發揮」。「大表登」一唱一和，非常抵死。
回帶《MIRROR TIME》彩蛋
有fans回帶《MIRROR TIME》的放閃彩蛋，Jer扮演身懷六甲的「女友」，先後與Edan和Stanley扮情侶，向承諾照顧他的Edan攞支票，又要求上天賜予精壯如Stanley的孩子，fans笑指「應承照顧佢的男人走佬去跟了精壯的男人」，「老人院群組」與fans同樣創意十足。
閃爆為大表哥預祝生日
放閃當然不能少了正印「大表嫂」，向來恩愛的Alina和Stanley不會輕易被Edan「搶fo」，Alina雖留言，「我都想同你(Edan)有合照」，Edan回應OK，更大膽指明由「大表哥」揸機。但論到閃爆程度，當然是Alina與Stanley，她趁七夕上載兩人依偎短片，浪漫又sweet，原來她提早10日為男友預祝34歲生日(20日)，她分享，「好好的愛自己，好好的愛身邊愛你的人，就是最好的七夕禮物；你的生活是你自己的，不需要跟別人一樣。」