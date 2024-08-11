Edan孖Stanley七夕放閃 被「神還原」甫士Jer慘變醋男子

Edan孖Stanley七夕放閃，坐在兩人後面的Jer一臉無奈。

昨日(10日)是七夕情人節，早前否認秘戀大馬女神林明禎的呂爵安(Edan)，不愁寂寞，他在社交平台作另類放閃，大曬與「大表哥」邱士縉(Stanley)兩張親密合照，相中的柳應廷(Jer)則一副「點解無我份」的無奈表情，更擺V字手勢扮作若無其事，充份表現3人關係好擠迫的無奈Edan抵死寫道：「做咩呷醋呀Jer哥！」

好戲在後頭，Edan還分享了一張與Stanley「神還原」Jer長腿「企鵝」甫士的照片，寫明「睇唔睇得出第三張個pose係扮緊Jer哥。」Stanley亦以哈哈笑emoji留言：「Jer個樣。」Edan續指：「正常發揮」。「大表登」一唱一和，非常抵死。