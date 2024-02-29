Edan後援會又解散 是非不斷呂爵安有回應

MIRROR十二位成員各有一個後援會，呂爵安(Edan)的後援會去年10月因為發生內訌而解散，當時Edan曾表示知道admin team要面對好大壓力，自己一直都有關注，已交予公司去處理，希望有一個比較好的方案，並稱對於admin team被起底感到不開心，認為追星原意是開心事，但最後事與願違。

新團隊辭職 今日，新團隊的admin發聲明辭職，「決定組隊參選係因為當時距離生日同演唱會時間相當緊迫，一直都擔心新團隊進行交接同埋安排各種應援會好吃力，而我哋一直都好想可以再為爵安進行應援，所以選擇再試一次參選。當時舊成員亦都有共識如果選到就再為爵安努力；落選就做返一個普通嘅爵屎用自己方法去應援。」 他們又提到在過去兩個月，成員籌備活動時，都存在很多分歧及矛盾，加上不少對話流出，所以決定辭去所有FC職務，但仍會處理現有的會務，直至與新的FC團隊成功交接。他們留言說︰「我哋對於用其他TG Account參選，而冇向大家坦白深表歉意。」不少爵屎留言大感生氣，亦有很多人對FC頻頻爆出是非感到煩嫌。