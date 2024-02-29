Edan後援會又解散 是非不斷呂爵安有回應

MIRROR十二位成員各有一個後援會，呂爵安(Edan)的後援會去年10月因為發生內訌而解散，當時Edan曾表示知道admin team要面對好大壓力，自己一直都有關注，已交予公司去處理，希望有一個比較好的方案，並稱對於admin team被起底感到不開心，認為追星原意是開心事，但最後事與願違。
新團隊辭職
今日，新團隊的admin發聲明辭職，「決定組隊參選係因為當時距離生日同演唱會時間相當緊迫，一直都擔心新團隊進行交接同埋安排各種應援會好吃力，而我哋一直都好想可以再為爵安進行應援，所以選擇再試一次參選。當時舊成員亦都有共識如果選到就再為爵安努力；落選就做返一個普通嘅爵屎用自己方法去應援。」
他們又提到在過去兩個月，成員籌備活動時，都存在很多分歧及矛盾，加上不少對話流出，所以決定辭去所有FC職務，但仍會處理現有的會務，直至與新的FC團隊成功交接。他們留言說︰「我哋對於用其他TG Account參選，而冇向大家坦白深表歉意。」不少爵屎留言大感生氣，亦有很多人對FC頻頻爆出是非感到煩嫌。
Edan︰呆__左呆__埋右
Edan見仍有不少人針對有關admin，向來不平則鳴的他兩度上水回應，表示已經了解中，盼大家可以給予時間，「其實尋日我都講咗了解中處理緊，亦都懇求咗各位俾啲時間，唔知係咪唔合你哋意定你哋嘅時區時間流動得比較快，希望你哋願意將就下啦」並反問有些fans「你哋係想幫手解決件事定純發洩？」。
及後他再以長文回應表示見到大家的質疑「真係呆__左，呆__埋右」，並希望大家可以用良好的態度去討論，對於有害群之馬就交由他負責去處理。他感謝大家一直的支持及體諒，但自言很多事情無法控制，應換個角度去想，大家在事件上學到其他東西，令將來變得更好