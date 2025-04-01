Edan愚人節再出歌 黃偉文建議《天天都是愚人節》

MIRROR成員中最鬼馬的Edan(呂爵安)，第3次在4月1日愚人節出歌，今次歌名是《天天都是愚人節》。繼續由黃偉文(Wyman)填詞，講述愛情自欺欺人的痛苦與快樂。
Edan說：「我每年愚人節都有搞作，同爵屎們有默契。4月1日一定要有事發生，加上愚人節嘅Vibe跟我相近，Wyman就建議直接用愚人節嚟做主題。愚人節表面開心嘅節日，不過好多人會趁呢日做啲平時唔敢做嘅事，再用講笑嘅形式去包裝，有啲自欺欺人感覺，樂觀睇都係開心嘅，內裡就暗藏悲慘。」
Wyman在IG發文：「E先生話，想變成一個傳統，一個儀式，年年四月一號都派歌。2022，2024...今年第三年，佢自己寫返旋律。所以，即係話，『年年愚人節都出歌』呢件事，自己都有首主題曲：《天天都是愚人節》，四月一號，冇整蠱你！」
第3次爆波
Edan透露今次是有史以來MV最趕拍的一次，3月30日拍攝，4月1日推出。雖然製作緊迫，但MV依然有橋，更加設與爵屎互動的challenge，玩味十足。
Edan說：「今次MV最難拍係其中一場爆波場口，因為得3次機會，頭兩次原定計劃爆波失敗，好彩最後一次成功，鬆口氣。MV加插一個有趣摺信封鏡頭。早前喺網上睇到摺信封短片，忽發奇想加埋喺MV，可同大家互動接受challenge，喺短時間內摺出同MV一樣嘅信封。」