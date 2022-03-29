Edan愚人節出首支跳唱歌獲小儀讚Sexy 玩估歌名遊戲被Stanley與Jeremy劇透

MIRROR成員Edan(呂爵安)預告將於4月1 日(周五)，推出今年的首支單曲作為愚人節禮物，並叫「爵屎」(Edan粉絲暱稱)競猜新歌是走Sexy、有型或歡樂路線，圈中頭號「爵屎」兼「正印」小儀火速回應，大讚Edan，「你係sexy嘅！」同時，Edan亦大玩估歌名遊戲，不過，MIRROR的「巨龍與豬仔」Stanley(邱士縉)和Jeremy(李駿傑)就唔多生性玩「真劇透」！

小儀「全方位」回應 Edan連日在社交平台預告出歌，昨晚上載3張與8位男舞蹈員的合照，寫道：「先嚟個小小劇透， 咁樣應該估到我首歌係咩曲風啦啩！」繼而他跟爵屎們大玩競猜遊戲，首先提問選擇題：「係咩風格嘅跳唱？Sexy？ 有型？ 歡樂？ 」小儀就留言作「全方位」回應，「一定係一首 sexy地有型嘅歡樂歌！又或者係有型地嘅歡樂sexy歌！再或者係 歡樂feel嘅sexy有型歌！我估我估啱晒！BTW, 你係sexy嘅！」小儀如此精叻，當然獲Edan本尊讚賞：「全中」。