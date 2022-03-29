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娛樂
2022-03-29 14:06:56

Edan愚人節出首支跳唱歌獲小儀讚Sexy 玩估歌名遊戲被Stanley與Jeremy劇透

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Edan預告將於4月1日愚人節出新歌。 Edan今年推出入行的首支跳唱作品。

MIRROR成員Edan(呂爵安)預告將於41 (周五)，推出今年的首支單曲作為愚人節禮物，並叫「爵屎」(Edan粉絲暱稱)競猜新歌是走Sexy、有型或歡樂路線，圈中頭號「爵屎」兼「正印」小儀火速回應，大讚Edan你係sexy嘅！」同時，Edan亦大玩估歌名遊戲，不過，MIRROR的「巨龍與豬仔」Stanley(邱士縉)Jeremy(李駿傑)就唔多生性玩「真劇透」！

Edan今年推出首支跳唱作品。 「正印」小儀的全方位回應，獲Edan印證「全中」。 阮小儀不只是「爵屎」，更是Edan的正印。

小儀「全方位」回應

Edan連日在社交平台預告出歌，昨晚上載3張與8位男舞蹈員的合照，寫道：「先嚟個小小劇透咁樣應該估到我首歌係咩曲風啦啩！」繼而他跟爵屎們大玩競猜遊戲，首先提問選擇題：「係咩風格嘅跳唱Sexy 有型？ 歡樂？ 」小儀就留言作「全方位」回應，一定係一首 sexy地有型嘅歡樂歌！又或者係有型地嘅歡樂sexy歌！再或者係 歡樂feelsexy有型歌！我估我估啱晒！BTW, 你係sexy嘅！」小儀如此精叻，當然獲Edan本尊讚賞：「全中」。

Edan新歌會否突破盲腸，走搞笑路線？ 大表哥Stanley和Jeremy漏口風玩劇透。 肥仔轉載Edan的照片，暗示為徒弟的跳唱新歌排舞。

巨龍與豬仔玩劇透

接著Edan又問大家「估吓個歌名/主題係乜(Hints: 係大家出街會用到嘅嘢 )」不過，兩位鏡仔StanleyJeremy已漏口風，大表哥Stanley率先貼出「 🛗」搭升降機的emojiEdan回覆：「唔好喺到誤導人啦Jeremy就回應，「見到都想唱個chorus (E先生一樣的E字頭)」，「六膠」之一的肥腸則留言：「一睇就知係Sexy啦！」最後，Edan亦以hashtag表示，「跳唱confirmed」、「最緊張最囉囉攣的一次」、「41號」，他昨日(27)為宣傳新歌，已完成了24個訪問，做到喉嚨都啞，認真辛苦哂。

Edan在IG Story轉載MV導演Sheng Wong的post，相信新歌MV已進入後期製作階段。 在疫情下停工，Edan慨嘆辛苦鍛練的肌肉都消失了。 向來零偶包的Edan今早在IG Story以爆炸頭跟爵屎說早晨。 Edan昨日為宣歌新歌，做了24個訪問。
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