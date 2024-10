呂爵安(Edan)跟胞妹呂蕙如(小如豬)感情超好,經常分享兄妹歡樂照。小如豬昨日(30日)20歲生日,Edan在IG分享同妹妹慶生照。這位好哥哥捧住蛋糕攬住妹妹加埋飛吻pose,點知小如豬唔領情仲要避開,畫面搞笑。Edan留言:「Happy birthday to my love. 謝謝你20年前來到這個世界,thank you for always being there for me.」