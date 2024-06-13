Edan曬「呂爵安普賢」合照 Jeremy與JESSICA集郵開心到掩嘴笑

呂爵安(Edan)近日往意大利出席時裝品牌活動，昨晚(12日)他在社交平台大曬「雙安」合照，原來同場還有《財閥X刑警》韓國男星安普賢，Edan當然找緊機會集郵，他興奮寫道：「What an honour！」並在限時動態形容為「呂爵安普賢」，不少粉絲大讚Edan一表人才，跟安普賢同框毫不遜色，。向來甚有長輩緣的Edan更獲品牌金主Mr. Brunello Cucinelli親自動手整理衣領，「霸道總裁」Edan在IG story轉發CEO的發帖，留言，「My face, So Shyyyyy」。
全僵硬集郵
隊友李駿傑(Jeremy)被踢爆上周六(8日)捧場支持MIRROR五子與ERROR《Katch the POP》音樂會，醉翁之意不在酒，是為追從韓國來港的偶像鄭秀妍Jessica，日前(11日)他在社交平台分享合照和集郵過程的短片，Jeremy合照時動作僵硬，短片中見他興奮又害羞，與Jessica派心兼合擺心心的他，開心到掩著嘴，向Jessica鞠著躬離開。不少Unicornsss指他終於明白fans的感覺。
多謝花姐
Jeremy說︰「當我知道我有機會可以見到Jessica嘅時候，內心激動的心情真的很難形容，因為她充斥了我整個學生時代。她的歌、綜藝、以前的所有，都在告訴我，天呀﹗我竟然可以這麼近的看到她，太神奇了吧﹗拿到親筆簽名的時候，我才發現，第一張專輯《Fly》是2016年，這一首歌也陪伴了我很久。幾年一晃而過，誰會想到以前一直仰望的人，那一刻真實的出現在自己眼前，真的有很多感觸﹗想起以前，去看演唱會，以前去audition就是想進同一家公司，很多以前的回憶突然湧上心頭。那天還很搞笑的謝謝花姐，因為《全民造星》我才有這個機會﹗看到很多Unicornsss說終於明白你們的感覺，我一直都知道，但是見到她的時候，好像只有我最知道內心的感動有多大。我感覺這幾年的努力好值得，我還有很多個想見到的人，我還要再努力點﹗#追星嘅動力 #僵硬狀態」