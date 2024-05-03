Edan曾考慮聘專人管理fans club 談MIRROR鼻鼾聲三甲(有片)

Edan出席香水品牌Brunello Cucinelli新款產品發布會。(陳奕釗攝)

與小如豬傾心事 Edan呂爵安日前完成MIRROR巡唱新加坡站後，昨晚(2日)才落機返抵香港後，並沒有放假休息，今日(3日)傍晚以一身霸道總栽look現身尖沙咀出席Brunello Cucinelli新款香水發布會，他表示瞓得充足、食得飽，所以不感疲倦，他直言，「可能這時間真係飛得太多，所以好珍惜在香港的時間。」向來寵妹的Edan，相隔3、4日沒見小如豬，回家後立即跟她傾心事。 活動上，Edan與《過時·過節》的家姐談善言「久別重逢」，Edan受訪時驚嘆阿談的腹肌好厲害，不敢挑戰，「輸硬嘅嘢我唔會做，如果跟她拍打鬥戲，似係被佢多啲，我倆在《過時·過節》的對手戲不多，都想有機會跟她深入合作。」對於阿談提議下次合作可由Edan演父親，他認為很有趣，也可一試。

想改歌單但有實際考慮 本月中，他們將於澳門舉行4場演唱會，結束整過巡唱，問到會否調整歌單時，他直言，「其實大家都想，因為已表演好多次，想玩吓新嘢，阿Jer較易轉歌，因為佢嗰part冇dancers，但姜濤或Anson Lo連埋dancers、costume，唔係話就轉，我試過轉《一表人才》，但都要彈琴，因為接住要唱《皮嚢》。」他表示不知其他隊友的意向。 問到6月「MIRO見面祭」的安排，Edan笑言自己都不清楚，但今年忙於外地巡唱，較少機會跟fans見面，也樂於趁機多謝fans，有指「見面祭」將分組見fans，Edan就表示，「MIRO活動，當然想12個一齊見粉絲。」

至於在姜濤生日po打鼻鼾片段，他表示在出po前已徵得壽星仔同意，問到姜濤的鼻鼾聲是否MIRROR之冠？他直言沒聽齊11位隊友的鼻鼾聲，「不過他的聲浪可以打入三甲，其實姜濤平時好少打鼻鼾(誰最大聲？)Anson Lo也頗大聲，還有AK都幾大聲，下次用分貝儀器量度。」不過昨晚聲稱自己煮宵夜的Anson Lo最後打消念頭，他笑言，「廚房都有一定危險，佢都知道唔可以亂來，我真係未聽過佢自己煮宵夜，結果大家睇到，我應該煮得好過佢。」