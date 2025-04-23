Edan有感林明禎因自己受委屈 開直播表態希望可以保護對方

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)今日現身觀塘，出席小組團綜《呂濤米Lo Seoul》記者會，4層商場早已企滿fans，當中不乏Unicorns(李駿傑fans)，以示對涉歌風波的Jeremy的支持，四子在台上分享拍攝團綜的趣事，又化身燒肉、年糕、泡菜和牛骨大玩遊戲，並即席玩Cosplay向現場fans派福利。

想做回最初的自己 四子於活動後接受訪問，談起Edan早前開直播，期間提起林明禎，更稱對方是一位很重要的人。事件引來不少迴響，Edan表示當日開直播是因為已經有一段時間沒有開直播，自己過去也是靠直播跟爵屎溝通，希望跟他們表達自己的想法。 他說︰「我知fans好想開live，同佢哋分享好多嘢，但經歷太多嘢，自己又有好多嘢未ready，但去到有個位我想做返自己、想搵返以前輕鬆嘅Edan、想搵返嗰個咩都唔驚、亂講嘢、做自己認為啱嘅嘢嘅Edan，所以我覺得係時候踏出呢步。」他很感謝爵屎一直對他不離不棄，所以想打番自己，跟他們分享自己的想法。

覺得林明禎因自己受到委屈 談到他在直播中提到「意識到會失去啲嘢」，是不是因為緋聞而失了工作，他說︰「係驚，唔一定係失去，你問我有冇失去啲嘢，點都會有，我每日都失去啲嘢，頭髮、骨膠原。我覺得自己諗通一樣係唔需要咁理會外界。我講咩出面點寫都唔緊要，最緊要做自己認為啱嘅嘢。總之，唔好再驚，要搵番自己。」他表示在直播提及到林明禎，他說︰「自從我話公開過追佢，一直都好多聲音、好多惡意、批評，我係被呢啲聲音導致好迷失，要佢一個女仔承受呢啲嘢，我都覺得好唔易，某程度上係因為我原因令佢咁，所以我都覺得好唔好意思，一直都諗有咩可以保護佢。」

再次表示林明禎好重要 他續說︰「以往我驚，驚唔知又引起啲咩，定係我避而不談，但個態度又引起其他誤會。既然講又會寫，唔講又寫，不如我自己勇敢啲表達，我想盡我能力保護佢，想話俾大家知佢係好女仔、佢對我真係好緊要，喺我唔開心呢段時間佢幫我好多。出面嘅人我控制唔到，希望愛我嘅人知呢件事，唔好再攻擊佢。 」他再次呼籲大家給他及明禎多些空間，「我好認真對待佢，我想大家俾多啲空間我哋。」他不敢奢望那次直播可以改變甚麼，但最重要是可以表達到自己的想法。

Anson Lo樂做聆聽者 談到Edan在直播中稱找Anson Lo傾心事，Anson Lo表示自己是大家的樹窿，但自己沒有任何意見可以給予他人，偏向聽多過講，自己會較多分享grounding 有助心情放鬆，自己也有邀對方一齊做運動，但暫時未成功。