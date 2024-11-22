Edan林明禎台灣夜市拍拖斷正？搭晒膊頭掃街

MIRROR成員呂爵安(Edan)曾公開認追大他7年的林明禎，二人每當被問到戀情時，都笑過不停。繼早前他們在海外撐枱腳的照片曝光之後，再有網民表示在台灣夜市捕獲二人，更上載了三張照片證他們拍拖，其中一張照片更隱約看到林明禎的側面。有網民更發現男方身上側的相機袋與Edan跟林明禎撐枱腳的一模一樣。

網民在社交平台留言說︰「見到Edan 同林明禎 打唔打招呼好？但怕阻到人哋」並附上三張照片，女方的身形跟林明禎無異，其中一張更有女方的側面，與林明禎似到足。至於男方就身穿長袖衣服，戴漁夫帽，孭住一個相機造型的斜孭袋。由於Edan過去外出都是以Cap帽為主，但也曾試過戴漁夫帽，有眼利的網民更發現男方的波鞋及吊飾都能在Edan的IG找到。

拍拖行饒河夜市？

林明禎過去在IG也有分享她逛台灣夜市的照片及影片，早於今年7月，她便分享在饒河觀光夜市吃喝玩樂的情況，其中一條影片拍到的建築物，跟網民今次拍到的一模一樣，看來女方非常愛饒河觀光夜市，而該夜市也是港人愛到之地。

Edan明天(23日)出席《903 AllStar 籃球賽》，而林明禎則於24日有活動，料雙方到時可以前後腳回應戀情。