Edan演唱會｜呂爵安開騷與Jer柳應廷合唱 6膠任嘉賓 岑珈其慘被出賣

MIRROR成員Edan(呂爵安)一連3場的首次個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》，今晚(25日)於亞洲國際博覽館Arena開鑼。向來人緣甚佳的Edan，獲不少圈中人捧場，除了MIRROR兄弟Anson Lo和Jeremy，還有阮小儀、楊偉倫、何爵天導演、馮志強導演和梁文禮等。

Edan演唱會｜大騷麒麟臂 演唱會於晚上8點30分開始，舞台大屏幕展示幾張撲克牌，印有《小諧星》、《E先生連環不幸事件》等歌名，之後傳來Edan聲音，宣布以現場分貝聲音決定以哪一首歌曲開場，引來全場尖叫，炒熱氣氛。繼而他身穿黑色背心登場，露出一雙紋身麒麟臂，一口氣唱出《ChatMrE》、《帥到分手》和《離開地球表面》。

Edan演唱會｜化身熊仔跳舞 接著Edan落台，大熒幕播出3套惡搞短片，內容都是出自早前MIRROR三子個唱上的精彩時刻，Edan發揮搞笑本色，先後模仿Anson Lo於演唱會上的濕身video片段、Jer的小王子look，以及姜濤在街頭舉燈牌，笑爆全場。 其後Edan化身一隻熊仔， 與一班舞蹈員登場跳舞，他除下熊仔頭套後演繹《小諧星》。唱完後，由工作人員協助除去熊仔衫，他笑言扮熊仔諧星好辛苦，「大家有冇估到隻熊仔係我扮？開場造型壞唔壞？係咪『壞過凱婷』先？紋晒身咁，大唔大隻呀？（fans大叫『大隻』）又𠱁我，我冇時間操，都唔大隻。」他又指在台下覺得好夢幻，又謂最好看一定是頭場，因為之後的場次已被劇透。

Edan演唱會｜與Jer合唱《水刑物語》 唱到《以後別做朋友》時，Edan疑因甩耳機，有少許甩咀，接著Jer驚喜登場。Edan表示請Jer做嘉賓是因為大家同公司不用錢，又指對方比他更緊張，不斷提醒要留意的注意事項。Jer笑言見證到兄弟開騷，心情既緊張又興奮，又笑對方在《造星》時也沒有穿上Deep V，Edan隨即還擊「你《造星》時都冇咁肥啦！」其後二人合唱《水刑物語》，Edan以惡搞慘叫形式唱，而阿Jer就如常地唱，重演Edan惡搞版《水刑物語》MV。Edan落台後，Jer首度公開演唱《鹹魚遊戲》，亦即是兩人合演電影主題曲。

Edan演唱會｜孖煙囪出場 接著Edan換上孖煙囪出唱，裝作開IG Live，他表示要重演他開live的情景，由於他經常被粉絲投訴不看fans的訊息，他即場點名叫fans提出要求，台下有fans早有準備高舉寫有要求的白紙，另外亦有粉絲叫他除衫除褲，甚至問他在台上穿的孖煙囪是否「原味」，即在家中常穿的那條。

Edan演唱會｜與B3組瘋狂自抽 此外，Edan請出《全民造星2》B3組的組員玩Talk show，與Godric、Benson、肥豐及John Mak來個五人合體，令不少fans大感驚喜。內容除了瘋狂自嘲外，亦狂抽隊友水。 Edan以他脫粉的報導自嘲，自言要搵定後路，此時他身後的熒幕彈出他扮補習天王的海報，笑言要教做偶像之道，同時又拿自己的負面新聞自嘲，例如不可以舉中指、自抽要向港大和廣大市民道歉。他又比併ERROR和MIRROR的IG追蹤人數，指因ERROR講粗口，所以較多粉絲。其後畫面彈出Jer及193的IG頁面，Edan說︰「Jer唔講粗口，193講粗口，但193 Followers多啲，呢啲咪係實力派同偶像派嘅分別囉，偶像派又好，實力派又好，千祈唔好開餐廳呀！」 Edan又拿姜濤與化妝師的緋聞取笑，表示不能走得太埋，此時畫面再彈出花姐雙眼被打格的照片，稱做偶像不要出雙入對，就連花姐也要避嫌。其後B3組與Edan合唱自創的《一加一等於阿E》，並以「Paris Gang Gang」形式rap出感謝名單。

Edan演唱會｜6膠合體 珈其慘被出賣 大熒幕播出Edan兒時朗誦、跳舞及參加《造星》片段。Edan再以西裝造型上台自彈自唱《一表人才》、《空白格》(參加《造星》的歌曲)和《E先生連環不幸事件》3首歌。 去到encore環節，大家期待的6膠終於合體，可惜由於岑珈其身在日本關係，只能透過視象出現，豈料畫面隨即彈出珈其赤裸上身正在沖涼擦牙的片段，見到他對住鏡頭唱《Loverse》。眾人表示珈其全程被蒙在鼓裡，笑言今晚之後，對方一定嬲死。之後5膠一齊合唱《膠on！》，Jeffery更與阿正手拖手合唱。 最後Edan以《Again！》及《My Apple Pie》作結，演唱會約在晚上11時15分結束。