Edan演唱會｜鄭中基吳君如任嘉賓 棟篤笑環節刪減私追內容 呂爵安自爆收到DM被問「你覺得好好笑呀？」

MIRROR成員呂爵安(Edan)昨日在亞博舉行第2場個唱，邀請到鄭中基與吳君如擔任嘉賓。鄭中基率先登場，以紅色的服飾配襯台上同是紅衫的Edan，二人合唱了《閉目入神》，之後鄭中基再獨唱《My Only One》。當鄭中基再次登場時，就以電影《闔家辣》中的「老竇」和「姑媽」吳君如一齊現身，大唱《萬水千山總是情》。吳君如以戲中Aerobic打扮出場，令全場笑爆，更向「侄仔」Edan送吻，之後大家再合唱《辣到出汁》。

做人不應固執

Edan個唱有一個長達30分鐘的棟篤笑環節，來到第二場就縮短了，他表示是自己決定刪減的，因為收到不少意見指內容太長，並自言在第一場之前，就算有不少人提議刪減，但仍想堅持，及後收到大家的意見，自覺做人不應固執，有時需要聽別人建議。Edan稱當時大家都沒想到刪減了關於私追的部份，他說︰「有乜所謂吖，seven咗，咪認囉。係咪先？我覺得做人，最緊要唔好太顧自己面子。你太著重面子、太在意一啲嘢，反而冇令到件事好。最緊要係，件事好吖嘛係咪？所以，大家輕鬆啲。」他更在台上自爆首場之後，收到DM，對方的留言是「你覺得好好笑呀？」、「你諗唔到嘢表演呀？」，有傳是惡搞其他MIRROR成員的影片，觸怒了部份粉絲的神經。