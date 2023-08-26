Edan演唱會｜Jer柳應廷做嘉賓緊張過自己開騷：唔爭氣地眼濕濕咗一下

MIRROR成員Edan(呂爵安)一連3場的首次個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》，昨晚(25日)於亞洲國際博覽館Arena開鑼。Edan請來《全民造星》至今互mean又互相扶持的兄弟Jer(柳應廷)擔任嘉賓，「Jerdan」合體，並鄉音送上live版的惡搞《水刑物語》，全場爆笑。Edan雖說笑指邀請Jer因為同公司唔收錢，但亦認真表示大家在《造星I》同組，大家一齊一步步走到現在。

掛住望Edan Jer為唱錯致歉 兩人合唱《以後別做朋友》期間，兩人分組台的兩邊，然後互望走近對方時，Jer罕有地入錯了。見證Edan首次個人演唱會頭場，Jer在完騷後即在社交平台出po分享感受，他上載Edan在台上唱歌，背後屏幕寫著「愛在你走過來」的照片，他寫道，「Good show，係叻仔既~台後台下見住你由造星一到宜家，唔爭氣地眼濕濕左一下。」已經在上月完成個人演唱會的Jer表示，做嘉賓緊張過自己開show，他特地為失誤而致歉：「唔知點解今日都心不在焉，做呢個人表演嘉賓仲緊張過自己show，仲一個唔小心望住佢唱，走神唱錯，最尾仲比佢叫番我唔緊要omg失策……(各位觀眾唔好意思...真係一千零一次…）