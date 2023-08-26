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娛樂
2023-08-26 10:22:47

Edan演唱會｜Jer柳應廷做嘉賓緊張過自己開騷：唔爭氣地眼濕濕咗一下

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Jer柳應廷擔任Edan演唱會頭場嘉賓。

Jer柳應廷擔任Edan演唱會頭場嘉賓，兩人兄弟情深。(李睿哲攝)

MIRROR成員Edan(呂爵安)一連3場的首次個人演唱會《EDAN LUI IN MY SIGHT OF E SOLO CONCERT 2023》，昨晚(25)於亞洲國際博覽館Arena開鑼。Edan請來《全民造星》至今互mean又互相扶持的兄弟Jer(柳應廷)擔任嘉賓，「Jerdan」合體，並鄉音送上live版的惡搞《水刑物語》，全場爆笑。Edan雖說笑指邀請Jer因為同公司唔收錢，但亦認真表示大家在《造星I》同組，大家一齊一步步走到現在。

Jer上載了Edan在「愛在你走過來」背景前唱歌的照片，分享見證好兄弟首場演唱會的感受。 Jer與Edan對望合唱《以後別做朋友》。 Jer柳應廷擔任Edan演唱會頭場嘉賓，Jerdan合體為fans送驚喜。(李睿哲攝) Jer柳應廷擔任Edan演唱會頭場嘉賓，Jerdan合體為fans送驚喜。(李睿哲攝) Jer柳應廷擔任Edan演唱會頭場嘉賓，兩人兄弟情深。(李睿哲攝)

掛住望Edan  Jer為唱錯致歉

兩人合唱《以後別做朋友》期間，兩人分組台的兩邊，然後互望走近對方時，Jer罕有地入錯了。見證Edan首次個人演唱會頭場，Jer在完騷後即在社交平台出po分享感受，他上載Edan在台上唱歌，背後屏幕寫著「愛在你走過來」的照片，他寫道，「Good show，係叻仔既~台後台下見住你由造星一到宜家，唔爭氣地眼濕濕左一下。」已經在上月完成個人演唱會的Jer表示，做嘉賓緊張過自己開show，他特地為失誤而致歉：「唔知點解今日都心不在焉，做呢個人表演嘉賓仲緊張過自己show，仲一個唔小心望住佢唱，走神唱錯，最尾仲比佢叫番我唔緊要omg失策…(各位觀眾唔好意思...真係一千零一次…）

Edan完騷後貼出與Jer、Anson Lo和Jeremy的合照，多謝兄弟捧場兼擔任嘉賓。 Edan轉發Jer的po，寫道：「多謝柳應廷」 Edan回應Jer的po，寫道：「love u brooo」 Jer柳應廷擔任Edan演唱會頭場嘉賓，首次公開唱《鹹魚遊戲》。(李睿哲攝) Jer柳應廷擔任Edan演唱會頭場嘉賓，首次公開唱《鹹魚遊戲》。(李睿哲攝)

Edan回應：love u broooo

Edan與Jer自《造星》開始認識，陪伴彼此度過人生高低，Jer在《造星1》被淘汰和復活，Edan安慰鼓勵，兩人的首次個人網上音樂會，也請對方擔任嘉賓。早前，Edan、Jer、Jeremy和Stanley在Zoom粉絲見面會上，Jer分享兄弟窩心片段時，就表示在《造星II》唱《全是愛》時，不被當年的參賽者邀選入組，鏡頭外的Edan為Jer不值，跟花姐說Jer是有實力的，足見「Jerdan is real」。Edan雖然經常取笑Jer，但背後默默支持，他感性地留言回應：「love u broooo」，並在IG Story轉載Jer的發文，寫道：「多謝柳應廷。」粉絲亦紛紛留言安慰，表示這才是「Jerdan世一」最真摯的演出。

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