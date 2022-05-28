Edan烈日宣傳《闔家辣》 電車巡遊吸引逾千爵屎支持

賀歲片《闔家辣》排除萬難終定檔7月14日上映，吳君如今日下午率領眾演員展開電車巡遊活動，下午2時在屈地街電車廠舉行儀式，大會安排舞獅表演，出席陣容有呂爵安（Edan）、鄭中基、袁澧林、胡子彤、林家熙（Locker）、導演鄭晉軒及執行監製兼編劇鄒凱光，吸引逾千Fans支持，吳君如獲老公及囡囡撐場，她指阿女從未坐過開蓬電車，所以都參與這次初體驗。事前一度擔心天氣欠佳要在雨中進行，結果天公造美，今日不僅陽光普照，氣溫還高達31度，在猛烈太陽下，大家都大汗疊細汗，Edan及鄭中基等人不時要助手幫手抹汗，君如都話未試過滴住汗派利是。



大約3點，大隊登上電車，由屈地街出發開始巡遊，現場大批粉絲情緒高漲，有媽咪擁躉帶住小朋友追星，亦有坐輪椅人士支持Edan，不過電車駛出車廠時，群情洶湧，更有人衝出馬路，險象環生，大隊之後經畢打街、銀行街、盧押道、波斯富街等熱點，沿路獲市民及「爵屎」歡迎，但原定的終點站銅鑼灣迫滿人群，大會臨時改到跑馬地總站落車。