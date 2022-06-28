Edan硬食粉刷扮暈 孖古巨基拍綜藝節目勁搞笑

古巨基與呂爵安(Edan)首次合作的《飄流教室》持續大熱，昨晚（27日）播出二人聯乘的特備節目《膠流教室》，以教室作為背景，穿著校服玩遊戲。遊戲內容以兒時的小遊戲為主，包括：急口令、天下太平、掉粉刷、歇後語問答環節及爆旋陀螺等。
比賽開始前，二人各自分享校園生活，問到中學時代的戀情時，基仔表示唔會追女仔，Edan即笑問：「都係女仔追你嘅？」基仔隨即反問Edan中學有否拍拖，Edan坦言只拍過一次，「好青春呢件事，因為我哋係同班，所以唔可以俾人知，上堂又會偷偷地望佢，有種秘密嘅感覺，都幾得意。」隨後基仔續說：「我鍾意嗰個係低我一級嘅女仔，小息時喺走廊偷望佢經過，佢唔知。後來搵咗個朋友嘅朋友去識佢。」Edan聽後又即時反應：「你又話冇追女仔嘅？」基仔隨即反擊，大笑道：「識朋友啫嘛！」
Edan食正粉刷
遊戲當中，以掟粉刷環節最為激烈，二人各有六個粉刷，輪流進攻及防守，目標是掟中黑板上的分數，二人認真作賽，毫不留手！過程中基仔其中一個粉刷誤中Edan正面，食正「粉餅」！Edan隨即扮暈，基仔即上前慰問，二人捧腹大笑。
去到滴滴仔乒乓波遊戲，二人需要邊打乒乓波邊答問題。題目問到「鍾意隔離班個女同學，應該點表白？」，二人最初答「我愛你」、「你好靚」、「食飯吧」，Edan突然爆出一句「瞓覺吧」，基仔爆笑失守反問「瞓覺！？」Edan即解畫「喺班房伏喺枱面瞓覺」，非常搞笑。