Edan硬食粉刷扮暈 孖古巨基拍綜藝節目勁搞笑

古巨基與呂爵安(Edan)首次合作的《飄流教室》持續大熱，昨晚（27日）播出二人聯乘的特備節目《膠流教室》，以教室作為背景，穿著校服玩遊戲。遊戲內容以兒時的小遊戲為主，包括：急口令、天下太平、掉粉刷、歇後語問答環節及爆旋陀螺等。

比賽開始前，二人各自分享校園生活，問到中學時代的戀情時，基仔表示唔會追女仔，Edan即笑問：「都係女仔追你嘅？」基仔隨即反問Edan中學有否拍拖，Edan坦言只拍過一次，「好青春呢件事，因為我哋係同班，所以唔可以俾人知，上堂又會偷偷地望佢，有種秘密嘅感覺，都幾得意。」隨後基仔續說：「我鍾意嗰個係低我一級嘅女仔，小息時喺走廊偷望佢經過，佢唔知。後來搵咗個朋友嘅朋友去識佢。」Edan聽後又即時反應：「你又話冇追女仔嘅？」基仔隨即反擊，大笑道：「識朋友啫嘛！」